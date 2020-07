L'alcalde d'Avinyó diu que el brot és difícil que s'hagi produït dins de l'escorxador

L'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca, considera que el brot de coronavirus que afecta almenys 10 treballadors de l'escorxador del municipi, molt probablement es va produir fora de les instal·lacions de l'empresa ja que, segons ha explicat aquest dimecres en una entrevista a TV3, els afectats "treballen a llocs diferents" i afegeix que "les mesures que esta prenent l'empresa em consta que són correctes".

Vilaseca també rebutja que es parli de "brot a Avinyó" ja que els infectats no són del poble. "Sembla que els casos detectats no són d'Avinyó, no seria un brot nascut al poble i pel que diuen són un grup de Manresa que es coneixen entre ells", ha dit. A més, ha afegit que s'ha detectat algun positius que no treballa a l'escorxador.

Del total de la plantilla, aproximadament la meitat són veïns i veïnes d'Avinyó, unes 200 persones