L'Audiència ordena a la jutge de Manresa investigar la querella de Junqueras contra el Suprem

L'Audiència de Barcelona ha estimat un recurs presentat per la defensa d'Oriol Junqueras i obliga la titular del Jutjat d'Instrucció 7 de Manresa a investigar una querella del líder independentista contra el Tribunal Suprem. Es tracta d'una querella que va presentar l'exvicepresident català per amenaces per evitar la seva excarceració arran de la pandèmia del coronavirus.

En una resolució, la secció cinquena de l'Audiència de Barcelona dona parcialment la raó a Junqueras i revoca la decisió de la jutgessa de no admetre a tràmit la querella perquè considera «molt prematur» estimar que hi ha indicis que algun magistrat del TS pogués ser «l'autor últim» de les suposada amenaces, ja que per ara això «només és una hipòtesi».

El mes d'abril passat, la jutgessa de Manresa va rebutjar admetre a tràmit la querella de Junqueras per coaccions i amenaces i que demanava que s'investigués l'advertiment del TS que excarcerar els líders independentistes pel coronavirus seria delicte.

La jutgessa va argumentar la no admissió de la querella perquè Junqueras atribueix els suposats fets delictius a membres del TS, per la qual cosa va entendre que són aforats i que no tenia competències per investigar el cas. En canvi, l'Audiència ha estimat parcialment el cas i ordena a la jutgessa que torni a decidir si admet la querella tenint en compte que sí que és competent, que si obre una investigació i es troben indicis contra algun magistrat del TS, llavors seria el moment en què s'hauria d'inhibir.

Per a l'Audiència, les informacions relatives al fet que el TS hauria manifestat que portaria a terme determinades accions si s'excarcerava algun pres independentista «no són suficients» per atribuir a magistrats de l'alt tribunal. Així, considera que «la informació podria provenir d'una simple opinió de qui la va difondre o podria ser que la menció al Suprem es referís a d'altres persones, no magistrats, però integrants d'aquest tribunal», diu la resolució de l'Audiència de Barcelona.

La sala, però, rebutja la pretensió de Junqueras perquè ordenés també a la jutgessa de Manresa que admetés a tràmit la seva querella, ja que considera que és la mateixa titular del jutjat d'instrucció la que ho ha de decidir ara, sabent que és competent per a això, si s'aprecia que la denúncia compleix els requisits per obrir una investigació.