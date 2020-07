Navarcles farà dissabte un homenatge a les persones que han lluitat contra la covid-19

Navarcles organitzarà aquest dissabte un acte, el primer obert al públic després del confinament, per homenatjar a totes les persones que han fet front a la crisi de la covid-19 i han ajudat a fer més amè el confinament. L'acte, que es farà a l'espai La Planota a les 9 del vespre, serà conduït per l'actor navarclí Toni Soldevila i comptarà amb un concert final de la banda Rubbersoul per tancar la vetllada. El preu de l'entrada és de 4 euros, que inclou sopar a la fresca (frankfurt + beguda), i ja es poden comprar a l'Ajuntament de forma anticipada.

L'acte s'aprofitarà per estrenar una escultura que simbolitza la vida a les finestres tal com s'ha viscut durant el confinament i que homenatja tots els navarclins i navarclines. També, tindrà lloc un parlament de l'alcalde Josep Maria Feliu. Segons han informat des del consistori, es tindran en compte totes les mesures de seguretat i l'ús de la mascareta serà obligatori durant l'acte, respectant la distància mínima de seguretat.

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Navarcles vol agrair tota la feina que els voluntaris i voluntàries han dut a terme durant el confinament amb la confecció de mascaretes i pantalles protectores, entre altres accions. També es reconeixerà tot el cos de Protecció Civil de Navarcles «per la gran feina que han fet» i tots els beneficis recaptats de l'acte es destinaran a l'entitat.