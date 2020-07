Les piscines de Sant Vicenç i de Sant Joan obren avui amb restriccions

Els ajuntaments de casa nostra van obrint progressivament les piscines municipals, tot i que amb restriccions respecte del que era una temporada normal, a banda de les mesures de prevenció generals davant l'epidèmia de la covid-19. Avui, coincidint amb el canvi de mes, entraran en servei, entre d'altres, les de les dues poblacions més grans del Bages després de Manresa, les de Sant Joan i Sant Vicenç, en tots dos municipis amb plantejaments excepcionals.

En el cas de Sant Joan, l'estiu del 2019 tenia un aforament de 1.661 persones, que d'entrada ja s'ha vist reduït a 1.132 persones per l'espai que s'ha hagut de deixar fora de servei com a conseqüència de les obres d'arrenjament del canal. I aquest aforament s'ha reduït el 50% (566 en total) com a mesura contra la covid-19 per tal de doblar l'espai de cada banyista i poder garantir la seva seguretat. De la mateixa manera, s'han hagut de reduir el 50% el nombre d'abonaments, que passaran dels 3.300 habituals a 1.650. Si en algun moment l'aforament arriba a estar complet no es permetrà a ningú més l'entrada, sigui amb abonament o tiquet, fins que no torni a haver-hi lloc disponible a la piscina. L'aforament als vestidors també s'ha reduït de 43 a 10. La instal·lació obrirà de 2/4 d'11 del matí a 2/4 de 9 del vespre, de manera ininterrompuda

En el cas de les de Sant Vicenç, que també inicien avui la temporada, s'ha optat per un model encara més restrictiu, ja que s'han fixat franges d'accés. En concret, l'Ajuntament ha establert quatre torns per als abonaments de la temporada i ha establert un aforament màxim de 500 persones amb l'objectiu d'evitar aglomeracions. Els usuaris, molts dels quals ja han estat tramitant aquests dies els carnets de temporada, poden escollir entre dilluns, dimecres i divendres, o entre dimarts, dijous i dissabte, i en tots dos casos també han de fer-ho entre la franja de matí o de tarda. A més, les piscines obriran de 9 del matí a 8 del vespre, però es tancaran una hora (de 2 a 3 de la tarda) per fer-hi tasques de desinfecció.

Als abonaments se'ls ha aplicat un descompte del 35% respecte dels preus anunciats a principi de maig. L'accés dels diumenges serà lliure per a tots els carnets de temporada, però es limitarà l'entrada a un màxim de 500 persones. En paral·lel, cada dia també es posaran a disposició del públic un màxim de 25 entrades individuals, el preu de les quals també s'ha reduït el 35%. Altres instal·lacions que obren avui són les d'Avinyó i Sant Salvador de Guardiola.

D'altra banda, l'Ajuntament de Castellbell, que dies enrere va fer una enquesta entre els veïns sobre l'obertura de les piscines, ha anunciat que posarà en servei les instal·lacions, també amb restriccions, el dia 15 de juliol. Les piscines tindran dos torns cada dia, de matí i de tarda, i es netejaran i desinfectaran cada migdia de 2 a 2/4 de 4. Es fixa un aforament màxim de 281 persones. Durant els propers dies es posaran a la venda els abonaments a l'OAC, que s'ha traslladat provisionalment a les antigues instal·lacions de l'antiga biblioteca.

A Cardona l'obertura es farà aquest dissabte, el que permetrà estrenar la remodelació del complex, on s'ha enderrocat la piscina petita, s'ha augmentat l'espai de descans i de solàrium dels usuaris i reformat la piscina mitjana per incloure en el mateix vas actual una piscina amb dos nivells diferenciats.

Davant la situació excepcional per la covid-19, també se n'ha restringit l'aforament i s'han creat espais d'entrada i sortida per evitar encreuaments de gent.