Minut de silenci al Pont de Vilomara per condemnar l'assassinat d'una veïna en mans de la seva cosina

Una desena de veïns i representants del consistori del Pont de Vilomara i Rocafort, al Bages, han fet un minut de silenci aquest divendres a la plaça de l'Ajuntament per condemnar el crim d'una veïna en mans de la seva cosina. Els fets van tenir lloc ahir, dijous, al matí, quan la policia va trobar el cadàver amb una ganivetada al coll. Després de buscar pel bosc que envolta la urbanització Marquet Paradís, on va tenir lloc el crim, van detenir una dona de 32 anys, com a presumpta autora dels fets. Està previst que la detinguda passi a disposició judicial en les pròximes hores.

L'alcalde, Enric Campàs, ha explicat que els fets han consternat el poble, de poc menys de 4.000 habitants. L'Ajuntament ha decretat tres dies de dol i, a través d'un comunicat, ha condemnat els fets i ha enviat el seu suport a la família i amics de la víctima. En l'escrit, els regidors asseguren que seguiran treballant per "garantir la bona convivència, el respecte i la cohesió que sempre ha imperat al nostre municipi i per una societat lliure de qualsevol tipus de violència".

Morta d'una ganivetada al coll



Els fets van passar ahir cap a les 9 del matí quan el cos policial va rebre l'avís que hi havia una dona morta, amb signes de violència, en una casa situada al número 701 del carrer número 12 de la urbanització Marquet Paradís.

La mort, segons van confirmar fonts policials, es va produir arran d'una ganivetada al coll de la víctima que li hauria clavat la dona que hores després va ser detinguda. Abans, les dues dones haurien tingut una discussió que és el que hauria motivat que la detinguda clavés la ganivetada letal a la víctima.

Arran dels fets, el cos policial va portar a terme, durant més d'una hora, un ampli desplegament a la zona per tal de poder detenir la presumpta autora de l'homicidi. A la dona la van buscar a través de mitjans terrestres i mitjans aeris. I va ser ahir al matí mateix, aproximadament una hora després d'activar el dispositiu per fer la recerca, que es va portar a terme la detenció de la dona en una zona boscosa propera.

L'homicidi s'investiga com un cas de violència domèstica però no de gènere, ja que les dues dones vivien a la mateixa casa on van passar els fets.

Al mateix habitatge, la difunta vivia amb el seu marit i els seus dos fills, un dels quals menor d'edat, segons van apuntar alguns veïns. També segons veïns, la família porta una vida molt discreta i no se'ls veia gaire fora de casa, on vivien des de fa aproximadament un parell d'anys.