Música per la llibertat torna a Lledoners i saluda els presos en el retorn al centre

Música per la llibertat ha reprès aquest dijous les trobades davant de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, en un acte en què van tenir l'oportunitat de saludar pràcticament la totalitat de líders independentistes que hi estan reclosos, en el retorn al centre després de la seva sortida diària per a la realització de tasques laborals.

En aquesta retrobada, que reprenia un acte que no se celebrava des del 8 de març passat com a conseqüència de l'estat d'excepcionalitat causat per l'epidèmia del coronavirus, hi han pred part una seixantena de persones, entre els quals qui en el seu moment va ser la impulsora de la Música per la Llibertat, Anna Ortega, o el clown i exregidor de Sant Joan Jordi Pesarrodona.

A 2/4 de 8, situats davant l'última cruïlla del vial d'accés a Lledoners, els concentrats van anar interpretant el seu repertori (El cant dels ocells, Serrallomga, Diguem no, Li diuen democràcia i no ho és, Cant dels indignats...) mentre anaven arribant al centre els presos independentistes.

Alguns, com Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull i Quim Forn van fer una aturada més perllongada i van saludar els congregats per agrair el seu suport; Junqueras va baixar breument del vehicle on anava i va saludar des de la distància; mentre que Cuixart va fer una efusiva salutació des de la finestra del cotxe, tot i que no en va baixar.

A partir d'ara, l'acte setmanal de concentració a Lledoners encapçalat per la Música per la llibertat es trasllada dels diumenges als dijous, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9 del vespre, ja que d'aquesta manera es farà coincidir amb el retorn dels presos al centre, que de moment es produeix en dies laborables.

La retrobada d'aquest dijous va coincidir, justament, amb el dia que les juntes de tractament van anunciar que proposen el tercer grau per als presos independentistes.