El Parlament demana suspendre de sou i feina els agents del Bages implicats en l'agressió racista

El Parlament ha constatat la necessitat de posar en marxa una comissió d'investigació per analitzar els mecanismes interns de control, avaluació i correcció dels Mossos d'Esquadra i la possibilitat d'implementar mecanismes independents de fiscalització de les actuacions policials. Tot plegat, a raó d'una proposta de resolució de la CUP-CC en el marc del ple monogràfic de la covid-19. JxCat i ERC, a més dels comuns, hi han donat el seu vist-i-plau. Cs, PSC-Units i PPC hi han votat en contra. També amb una iniciativa dels cupaires, el ple ha instat el Govern a suspendre de sou i feina als sis agents implicats en l'agressió racista al Bages. Hi han votat a favor ERC, CatECP i CUP, mentre que JxCat, PSC i PP s'han abstingut i Cs ho ha rebutjat.

El conseller d'Interior, i diputat de JxCat, Miquel Buch, no ha pogut votar cap de les propostes de resolucions del ple d'aquest divendres. El conseller ha explicat a l'ACN que està centrat en els casos de rebrot a Lleida i altres assumptes de la covid-19, que han impedit que pogués participar de les votacions del ple d'avui.

Els cupaires han proposat crear una comissió d'investigació per analitzar de més a prop els Mossos davant actuacions "injustificables" durant la tardor del 2019, en les mobilitzacions post-sentència. "Vexacions, humiliacions, cops de porra al cap, lesions per impacte de foam i l'ús de tècniques com el carrussel i agressions a periodistes", enumeren. Els anticapitalistes han criticat "l'auditoria interna" feta pel cos policial, on lamenten que no es mencionen fets que "no són ni puntuals ni aïllats".

"L'opacitat opera sobre els mecanismes interns de control, avaluació i correcció de les actuacions policials fomenten la impunitat i el corporativisme i cal prendre mesures al respecte per garantir el legítim dret a la protesta i la dissidència política i el respecte als drets fonamentals", han argumentat.

En canvi, el ple ha tombat la proposta de resolució de la CUP que volia instar el Govern a retirar les acusacions particulars de totes les causes obertes contra persones "que han exercit el seu legítim dret a la dissidència política".