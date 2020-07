La Plataforma Cal Pau Biblioteca de Súria no s'atura i reclama que es doni veu als veïns

La plataforma veïnal que s'ha constituït a Súria per defensar la construcció de la nova biblioteca a l'edifici de Cal Pau, com volia l'equip de govern anterior, i no al solar de l'antic Califòrnia com pretén l'actual, no es rendeix i avisa que insistirà en les seves reivindicacions per fer-lo canviar de parer. És la resposta al darrer comunicat del PSC i el GIIS, que governen des del juny passat, i del qual aquest diari ja es va fer ressò, en què desestimaven «definitivament» ubicar la biblioteca a Cal Pau «per motius socials, tècnics i econòmics» (vegeu l'edició del dissabte 27 de juny).

La plataforma diu que no llança la tovallola «i continuarem fent pressió perquè s'hi repensin», apunta un dels seus membres, Miquel Sala. Insisteix en la necessitat «que la gent es pugui expressar», i per això es posa sobre la taula l'opció de promoure una consulta popular.

De moment, la plataforma continuarà amb el procés de recollida de signatures que va engegar ja fa tres setmanes i que mantindrà fins a final de mes, amb campa-nyes al carrer tots els dissabtes al matí davant de Cal Pau, i també a través de fulls que hi ha repartits. Segons els impulsors, de moment n'hi ha més de 600 de recollits, en espera del nou recompte setmanal d'avui. Quan es tanqui el procés, s'entregaran les firmes a l'equip de govern, «i confiem que n'hi haurà prou per fer pressió», diu Sala. La plataforma entén que «s'ha d'escoltar la veu del poble, sobretot quan es presenta una disjuntiva tan important com aquesta».



Cal Pau, «més cèntric i avançat»

Entre els principals arguments que esgrimeix la plataforma per defensar la seva opció, és que la proposta de Cal Pau «està molt avançada», tenint en compte que la Diputació i l'equip de govern anterior ja l'havien treballada i van elaborar un avantprojecte, per la qual cosa entén que «ja es podria dur a terme el projecte executiu i inciar les obres».

D'altra banda, considera idònia per a la biblioteca la ubicació de Cal Pau, tenint en compte que «davant té la plaça de Sant Joan que connecta amb el pavelló i la piscina, i darrere, una altra plaça».

Per contra, la plataforma sosté que al solar de l'antic Califòrnia «no hi ha suficient espai edificable per encabir-hi la biblioteca i es demana una revisió de les normes de planejament», es tracta d'una zona «geològicament complicada on creiem que les fonamentacions no seran senzilles», i és una proposta que «està a les beceroles». Així mateix, la plataforma considera que amb l'opció del Califòrnia es perdria l'aparcament actual «accessible per a tothom i molt útil per la seva proximitat als comerços, al centre de salut i als bars», i si bé se'n preveuria un de nou i més gran a la zona dels horts, «hauria de salvar un desnivell que comportaria escales o alguna rampa».



L'opció del govern no convenç

PSC i GIIS proposen destinar l'edifici de Cal Pau a un ús social i assistencial que la plataforma no acaba de veure clar. Tot i que oficialment el govern no ha concretat la proposta, la plataforma entén que podria incloure un centre de dia i pisos assistits, que igualment trobaria més adequat de situar a l'antic Califòrnia, «que és més pla, amb més llum i amb més accessibilitat en cotxe». Pensa que el govern ha llançat aquesta proposta «perquè alguna alternativa havia de donar», explica Sala, i posa en dubte «que realment s'hagi fet un estudi de mercat i de les necessitats que hi ha al poble, ni econòmic», i més tenint en compte que l'Ajuntament té en marxa un pla d'ajust.

Davant d'això, la plataforma tem que «l'actuació a Cal Pau no es farà de forma immediata, ni a mitjà termini», i que això podria deixar l'edifici «en l'estat lamentable actual uns anys més, o s'haurà d'ensorrar per motius de seguretat».