L'ACA destina més de 176.000 euros a adequar cursos fluvials

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha finalitzat les actuacions de manteniment i conservació de lleres previstes a les comarques de la Catalunya Central i que han suposat una inversió superior als 176.000 euros. En total, s'han dut a terme onze actuacions a les comarques del Bages, Berguedà, Anoia i Osona, consistents en la desbrossada selectiva de vegetació que obstaculitzava el pas de l'aigua, la retirada d'arbres morts i caiguts, la retirada de terres i l'eliminació d'espècies vegetals invasores com la canya americana, entre d'altres.

Els treballs, duts a terme en trams de cursos fluvials que transcorren fora de zona urbana dels municipis de Balsareny, la Nou de Berguedà, Manresa, Prats de Lluçanès, els Prats de Rei, Igualada, Sant Sadurní d'Anoia, Sant Quintí de Mediona i Santa Margarida de Montbui, tenen l'objectiu de garantir el pas de l'aigua, minimitzar el risc de desbordaments i potenciar el creixement de les espècies vegetals autòctones.

Pel que fa al programa de manteniment i conservació de lleres per al 2020-2021, aprovat recentment pel consell d'administració de l'ACA, hi ha previstes a les comarques de la Catalunya Central (Bages, Anoia, Osona i Berguedà) més de 22 actuacions en trams no urbans, amb una inversió prevista de 164.287 euros.

Les actuacions en trams urbans, per la seva banda, s'articularan mitjançant subvencions amb els ajuntaments. Aquestes actuacions seran finançades íntegrament per l'Agència.

D'altra banda, l'ACA ha convocat dues línies d'ajuts destinades a minimitzar el risc d'inundació i la construcció d'estructures de defensa fluvial de zones urbanes per a tot Catalunya amb una inversió prevista de 6 milions d'euros.

La primera de les línies d'ajuts està adreçada als municipis de les conques internes, amb una dotació de 4 milions d'euros, mentre que la segona està enfocada a poblacions de la part catalana de l'Ebre i del Xúquer, amb 2 milions. Els municipis que hi estiguin interessats poden demanar acollir-se als ajuts fins a final del mes d'octubre.