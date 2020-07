AMPANS treu al mercat el seu primer vi blanc: «Gebrada»

AMPANS acaba de treure al mercat un nou vi, el Gebrada. És el primer vi blanc Urpina, de les varietats Picapoll i Macabeu, i que s'afegeix a les quatre referències de vi que ja elabora: U, 3 Nits, Cor Valent i Dues Mans.

El Gebrada és un vi blanc elaborat a partir de raïm veremat a mà, d'agricultura ecològica i de varietats autòctones del territori. L'aroma del Gebrada està dominada per la picapoll amb les seves notes de pells cítrics, que marquen el nucli del vi envoltat de la maduresa dolça de fruita blanca de la macabeu. Fermentació a 16º en inoxidable, i a mitja fermentació una part del most passa a barrica de roure francès on hi realitza una criança sobre lies de 5 mesos.

El nou vi d'AMPANS ja es pot trobar al Garden, als supermercats Caprabo del carrer Barcelona i Pompeu Fabra de Manresa i a botigues especialitzades.

El disseny de l'etiqueta s'ha fet a partir d'una creació en aquarel·la de la Nira Sunder, del taller L'Art de Viure. AMPANS va reconvertir una antiga nau situada al carrer Bernat Cabrera de Manresa en un taller d'art i expressió plàstica, on hi participen persones amb discapacitat intel·lectual i amb interès i habilitats artístiques que desenvolupen el seu talent i creativitat.

AMPANS va recuperar les vinyes després de rebre la donació de la finca Urpina, unes terres a Sant Salvador de Guardiola a recer de les muntanyes de Montserrat. És un projecte que dóna oportunitats d'inserció laboral, acolliment residencial i reconeixement social a les persones que hi viuen. A finals del 2019, l'Associació Catalana de Sommeliers va premiar el projecte com a millor iniciativa solidària.

Els vins Urpina s'elaboren de forma artesanal i en petites produccions i són els vins amb compromís de la DO Pla de Bages. Han rebut diversos reconeixements, entre els quals en destaca la Medalla d'Or per l'U d'Urpina al certamen internacional Catavinum World Wine 2019 per quarta vegada consecutiva.