Sant Vicenç de Castellet proposa una Festa Major amb protagonisme per als artistes locals

Aquest divendres Sant Vicenç de Castellet començarà la Petita Festa Major d'Estiu. L'Ajuntament proposa una festa major reduïda amb actes de petit format que donaran protagonisme als artistes locals i en què es respectaran les mesures de prevenció i seguretat amb motiu del Covid-19. El consistori ha treballat els darrers dies en la confecció d'un programa amb una oferta menor, però pensada per a tots els públics i presencial, després que s'hagi avançat en el desconfinament i es permetin actes presencials. Els actes tindran l'aforament limitat i en tot moment s'estarà pendent de les directrius de les autoritats sanitàries.



Cultura local

Amb una petita part del pressupost de Festa Major i mesures del pla de reactivació econòmica i social, l'Ajuntament també ha volgut donar suport als artistes del municipi que durant els darrers mesos han hagut d'aturar la seva activitat. Els concerts de divendres (AlyAlma Music Quartet, Merkado Negro, Honkers BBB, David Uclé i DJ Robert Sim) i diumenge (Pep i Maria Josep Quartet, al vespre, i The Big Mob i Pepet i Marieta, a la nit) comptaran amb artistes de Sant Vicenç de Castellet. Les actuacions de nit tindran lloc al pati de l'Escola Sant Vicenç i l'aforament estarà restringit. Dissabte a la nit s'ha mantingut el concert inicialment programat setmanes enrere amb el grup de versions Hey Pachucos.

Els espectacles per al públic familiar també tindran espai a través del muntatge Un país de conte, de Carles Cuberes i Un Light Night a l'aire lliure de Set de Màgia. Tots dos es podran seguir a la plaça Clavé en què s'habilitaran cadires per assegurar que es mantenen les distàncies de seguretat.



Castell de focs i havaneres

L'Ajuntament prepara un castell de focs que tindrà dos punts d'interès i serà simultani. La pirotècnia es podrà seguir des de casa còmodament i, d'aquesta manera, s'evitaran concentracions. El castell de focs serà, com sempre, dilluns a les 22.30 h. La nit d'havaneres també es mantindrà al pati de l'Escola Sant Vicenç amb l'actuació del grup Barcarola, també amb cadires.



Activitats esportives

Durant tot el cap de setmana hi haurà activitats esportives en què destaquen la seqüència d'exercicis del gimnàs Pugnator Castellet, la curs atlètica de Festa Major i el torneig de petanca.

Aquest any no hi haurà les tradicionals atraccions de fira a la zona esportiva com a mesura de prevenció a conseqüència del Covid-19. I s'hauran de complir les habituals mesures d'higiene i prevenció.