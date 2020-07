Súria es prepara per una festa major amb actes a l'aire lliure adaptats a la nova situació

Súria donarà aquest dijous el tret de sortida als actes de la seva festa major amb activitats principalment a l'aire lliure i amb les mesures de protecció per garantir les distàncies de seguretat que requereix la covid-19. Segons l'alcalde de Súria, Albert Coberó, «s'ha optat per confeccionar un programa auster, més reduït que l'habitual i amb les garanties de seguretat que es van establint».

Aquest dijous, a 3/4 de 10 de la nit, hi haurà l'acte d'inici de la festa major i havaneres amb Son de l'Havana, al Parc Municipal Macary i Viader. Divendres se celebrarà la diada de Sant Critòfol amb la tradicional benedicció de cotxes i a la nit hi haurà concert a càrrec de la JazzBand de les Escoles Municipals de Música de Súria i de Navàs, al mateix parc municipal, i a la mitjanit un concert amb el grup Apache a la plaça de Sant Joan.

Dissabte hi haurà espectacle infantil, Píndoles de Microteatre al Poble Vell, autocinema i concert de la Salseta del Poble Sec. Diumenge, es faran les matinades pels carrers del poble amb els Geganters i Grallers del Poble Vell i galejades dels Trabucaires del Tro Gros. Completaran els actes un vermut musical i, al vespre, un concert amb la Banda de Música de Cardona a la plaça de Sant Joan.

Per dilluns, hi ha prevista una caminada popular, un vermut musical, un espectacle infantil a càrrec d'Oli Clown, concert de sardanes amb la Cobla Vila d'Olesa i tancarà els actes el castell de focs des de l'esplanada entre el carrer Tarragona i el barri de Santa Maria, per augmentar la visibilitat des de més domicilis.