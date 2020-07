Endesa incrementarà el 20% el control remot de la xarxa elèctrica de la Catalunya Central

Endesa treballa per reduir cada cop més els temps de resposta en cas d'una eventual incidència per seguir ampliant l'automatització de la xarxa elèctrica de la Catalunya central i de cara l'any vinent preveu assolir un total de 1.220 punts telecomandats, la qual cosa representa un increment del 20% respecte a les xifres actuals. Es tracta d'una de les iniciatives més destacades del Pla d'inversions de la Companyia a les comarques centrals, dotat amb 57 milions d'euros, per als pròxims tres anys (2021-2023).

En concret, Endesa preveu realitzar un impuls addicional per a automatitzar la xarxa de la regió central de forma continuada durant tot el trienni. De fet, respon a l'aposta en digitalització que la Companyia desenvolupa des de fa anys i que ha portat a duplicar el número de centres de control telecontrolats a la Catalunya central durant els últims quatre anys. D'aquesta manera, es preveu que a final del 2021 una de cada cinc instal·lacions es controli a distància.

Es tracta d'uns dispositius d'actuació remota que possibiliten controlar i maniobrar la xarxa a distància des del Centre de Control de la Companyia. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d'una eventual incidència, ja que agilitza la localització de l'avaria i, alhora, permet fer maniobres a distància i en temps real sense necessitat de desplaçar-hi personal. Segons la companyia, aquesta última característica ha estat clau durant tot l'estat d'alarma decretat per les autoritats arran de la crisi sanitària originada per la covid-19, en el qual era crucial reduir la mobilitat.

A banda de l'automatització de la distribució elèctrica, el Pla d'inversions 2021-2023 té un doble objectiu: per una banda, desenvolupar, reforçar i incrementar la intel·ligència de la xarxa elèctrica d'alta, mitjana i baixa tensió a totes les comarques on opera la Companyia per tal d'atendre i donar resposta a les seves necessitats de creixement a més curt termini; i, per una altra, però no menys important, apostar de manera ferma i inequívoca amb la reactivació econòmica del territori.

L'empresa ha explicat que per tal d'establir aquest pla «s'ha escoltat el territori i s'han orientat les actuacions per a satisfer els seus requisits més immediats». Així, s'ha fet una estimació de l'evolució de la demanda per tal de planificar les noves infraestructures i el volum i la ubicació dels nous subministraments, i un repte ambiciós, ja engegat en exercicis anteriors: avançar encara més en la digitalització de la xarxa per a millorar la seva operativitat davant els nous usos energètics. L'horitzó amb el qual es treballa és el d'incrementar la capacitat de la xarxa i guanyar en robustesa i flexibilitat per tal d'incrementar la qualitat del subministrament elèctric als 315.000 clients que Endesa té a la regió centre.

Així, per exemple, la Companyia preveu desplegar en els pròxims tres anys un pla específic de sensorització i digitalització de centres de transformació per a la transició de la xarxa elèctrica actual a la digital de manera progressiva i guanyar, així, en seguretat i fiabilitat, a la vegada que es millora la qualitat i la continuïtat del servei a tots els clients. En concret es realitzaran actuacions que permetran obtenir i gestionar dades sobre els elements de la xarxa elèctrica a 1.284 instal·lacions de mitjana i baixa tensió, que representen un 21% del mercat gestionat per Endesa a les comarques de la Catalunya central. L'objectiu torna a ser múltiple: evitar frau elèctric, sobrecàrregues i incrementar l'eficiència i l'automatització de les infraestructures.