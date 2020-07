Montserrat rep els nous combois del funicular de la Santa Cova, que reobrirà al setembre

Montserrat ha rebut aquest dimarts al matí un dels dos nous combois del funicular de la Santa Cova, que es preveu tornar a posar en funcionament el proper mes de setembre, després de dos anys fora de servei per fer-ne una posada al dia.

L'aparell s'havia enviat a Itàlia per renovar-lo, després que una revisió feta el 2018 posés de manifest que calia actualitzar-lo i adequar-lo a les noves normatives, i la previsió era posar-lo en marxa per Setmana Santa, però la pandèmia en va retardar els treballs i, finalment, no ha estat fins aquest dimarts que s'ha fet l'operació per col.locar sobre la via el segon dels combois que componen aquest funicular que uneix la zona del monestir amb el camí que porta a l'ermita que s'alça on, segons diu la llegenda, uns pastors van trobar la imatge de la Mare de Déu.

De moment, ho farà en període de proves durant sis setmanes i la previsió és que s'obri al públic al voltant de l'11 de setembre, quan també s'inaugurarà el centre d'interpretació del Geoparc de la Catalunya Central. En total, FGC ha invertit més de 3 milions d'euros en la renovació del funicular.

La capacitat del renovat aparell continua sent la mateixa: unes 40 persones, però ara els passatgers guanyaran en comoditat i seguretat. La previsió és que atengui unes 120 persones hora amb un servei cada 20 minuts. Aquesta és la primera fase, que es completarà entre el 2022 i 2026 amb la renovació de la màquina. D'aquesta manera, segons explica el president de FGC, Ricard Font, "tindrem un funicular per a 90 anys més".

262 metres de traçat i 118 de desnivell

El funicular de la Santa Cova permet accedir des de la zona del santuari fins a molt a prop de la cova on, segons diu la tradició, es va trobar la mare de Déu de Montserrat. Recorre un traçat de 262 metres i supera un desnivell de 118 metres.

L'aparell va ser construït l'any 1929 per a la societat Ferrocarrils de Muntanya a Grans Pendents (FMGP), que també era propietària del de Sant Joan, però des de l'any 1986 tots dos funiculars pertanyen a FGC.

Amb el pas dels anys, el funicular de la Santa Cova ha estat renovat en dues ocasions -el 1963 i el 1991-, però les greus inundacions que va patir la muntanya de Montserrat durant el mes de juny de l'any 2000, van afectar-ne profundament les instal·lacions, ja que van destruir parcialment l'estació inferior i un dels cotxes. Llavors, es va aprofitar l'ocasió per renovar completament les instal·lacions de la línia, amb nous vehicles panoràmics, que van entrar en servei novament l'any 2001.

"És la manera d'enviar un missatge positiu"

La renovació del funicular arriba en un moment complicat per a Montserrat. El monestir espera rebre la meitat de turistes aquest estiu per culpa de la covid-19. Per això, segons Font, la posada en marxa de l'aparell és una "manera de donar un missatge positiu: aquí no s'atura res".

Font és optimista i creu que el turisme local ajudarà a superar la crisi provocada per la covid-19. "És una oportunitat per a que la gent redescobreixi el seu país", afegeix.