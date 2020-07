Les residències temen rebrots de covid però se senten més preparades per afrontar-los

A les residències hi ha por davant de nous possibles brots de covid, però es veurien més capaces d'afrontar-los que fa tres mesos. És la sensació que hi ha entre les direccions de centres consultats per aquest diari coincidint, ahir, amb les noves mesures que va anunciar el Govern català per combatre possibles rebrots de cara a la tardor des de les residències. És un pla que pretén dotar-les de mecanismes ràpids de detecció, aïllament i actuació (vegeu el desglossat de la dreta) si es detecta algun cas, i que en bona part les residències ja havien previst.

Després de tres mesos «n'hem après, i la situació no té res a veure amb les primeres setmanes», apunta la directora de la residència municipal Sant Bernat de Sallent, Maria Rosa Igual. I és que aquest centre té en estoc material sanitari «per a tot l'estiu», dues habitacions preparades i reservades per si calen aïllaments, i també prioritza la sectorització mitjançant un treball en unitats de convivència «amb un professional de referència per a cada deu residents, activitats i fins i tot lavabos també per a cada grup... per mirar que comparteixin el mínim», apunta la directora, ara més preocupada pel contacte dels residents amb l'exterior que per la seva preparació interna.

La residència l'Onada de Santpedor tampoc no ha estat un centre problemàtic per casos de covid. Tanmateix hi ha por a possibles rebrots, admet la seva directora, Jessi Ragués, si bé també confia que «estaríem més ben preparats» que fa tres mesos. En aquest sentit, és crítica amb la situació de desemparament amb què diu que es van trobar les residències a l'inici de la pandèmia, però valora positivament com s'estan gestionant darrerament i els protocols que s'imposen. «Hem anat seguint que tocava», i per exemple, aquesta residència ja havia previst tres places lliures per a possibles aïllaments.

Ragués celebra la intenció de dotar les residències de més personal com va anunciar ahir la Generalitat, però sobretot destaca que cal mantenir una bona coordinació amb l'assistència primària: «No som un hospital però som com una casa gran, i ens calen més recursos sanitaris». També reclama més testos PCR «com a mínim un cop al mes». Admet que el departament hi està més a sobre, però que encara arriben molt amb comptagotes en cas que no hi hagi simptomatologia, quan «seria una bona manera de detectar possibles asimptomàtics».

El director de la residència Sant Víctor d'Artés, Josep Maria Macià, considera que les condicions per afrontar una possible nova onada serien més òptimes, tot i així, apunta que no es pot abaixar la guàrdia, «ja que encara no es coneix prou aquest virus». Macià veu amb bons ulls el pla de contingència impulsat per la Generalitat davant l'amenaça d'una possible segona onada, però considera que «falta saber com es concretarà aquesta injecció de capital en el dia a dia de les residències». Una de les mesures determina que els centres residencials hauran de disposar de places lliures per si cal fer aïllaments. Per norma general, es demanarà entre el 4 i el 5% dels llits buits en les concertades i tres llits en les privades. «Aquest percentatge es podria incrementar, ja que als centres més petits representa una porció molt petita dels llits», apunta. En el seu cas, el centre disposa de set llits lliures per poder gestionar un possible aïllament.

Des de la residència de la Font dels Capellans de Manresa, Anna Valverde destaca que, a diferència d'uns mesos enrere, el personal del centre se sent més preparat per afrontar una possible segona onada, «ja que tenim protocols definits, equips de protecció individual suficients i disponibilitat de llits per si cal aïllar pacients que donin positiu». Valverde sosté que el centre conserva en estoc una bona part del material, ja que ara com ara encara reben equips de protecció individual per part de la Generalitat.

En el cas de la residència Sant Bernabé de Berga, Ester Cardona confia que les mesures anunciades arribin a bon port, tot i així, considera que la Generalitat hauria de treballar per resoldre la precarietat laboral que pateixen els treballadors del sector. Un dels anuncis de la Generalitat és que les residències sumaran 1.800 treballadors i 450 sanitaris prestaran servei als centres des del sistema de salut. «En lloc d'augmentar la ràtio de professionals, seria més adient una millora de les condicions laborals dels treballadors», sosté. «El departament ha de treballar per tal d'aconseguir un model on els cuidadors siguin professionals de primera», reivindica.