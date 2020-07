Sant Fruitós clou una festa major viscuda a l'aire lliure i amb les mesures per la covid

Sant Fruitós va cloure ahir una festa major inèdita, adaptada a l'escenari preventiu pel coronavirus, però que malgrat tot ha pogut portar actes al carrer i amb assistència de públic, tot i que amb les restriccions corresponents. Mesures que han obligat a descartar actes multitudinaris com balls o espectacles pirotècnics on no fos possible fer un control de l'aforament.

L'espai del Cobert de la Màquina de Batre ha estat el lloc condicionat per al cinema i els concerts. Els espectadors que ha reunit, que prèviament havien de reservar les invitacions gratuïtes, han respectat les indicacions de seguretat imposades per als espectacles presencials.

El bon temps ha permès gaudir tant de les activitats de la Festa Major Infantil com del cinema, el concert de Joan Rovira, els 80 principals i l'actuació de l'orquestra Swing Latino. També de la mostra de danses tradicionals del grup local Somriudor i l'animació itinerant de Xaranga Màgic. Ahir, dia de festa local, la festa s'havia de cloure a la nit amb l'espectacle itinerant Moltes gràcies.