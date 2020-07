Súria homenatja cosidores voluntàries de mascaretes durant el confinament

L'Ajuntament de Súria ha volgut fer un reconeixement a la trentena de cosidores voluntàries que van confeccionar les mascaretes de protecció durant el confinament contra la covid-19 al poble, amb un acte públic que es va celebrar al parc municipal Macary Viader, i que va servir per posar en valor la xarxa solidària que va sorgir per donar resposta a les necessitats del moment.

En total es van elaborar unes 7.500 mascaretes, una xifra que supera el nombre total d'habitants de la vila en prop del 27 %. En l'acte es va donar un diploma a totes les cosidores que hi van assistir, i una insígnia de l'Ajuntament com a reconeixement de la seva tasca. Hi eren presents l'alcalde, Albert Coberó, i la regidora de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat, Olga Tena, que van agrair el treball de les cosidores.

L'Ajuntament és qui va impulsar la constitució del grup de cosidores, que van elaborar les mascaretes amb material cedit per empreses de Súria i d'altres municipis. Un cop confeccionades, la recollida va anar a càrrec de la brigada municipal, i la Policia Local les va distribuir després als establiments comercials per tal de facilitar-les gratuïtament a les persones interessades.