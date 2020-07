Súria es prepara per a la festa major amb actes a l'aire lliure adaptats a la situació actual

Súria donarà aquest dijous el tret de sortida als actes de la seva festa major amb activitats principalment a l'aire lliure i amb les mesures de protecció per garantir les distàncies de seguretat que requereix la covid-19. Segons l'alcalde de Súria, Albert Coberó, «s'ha optat per confeccionar un programa auster, més reduït que l'habitual i amb les garanties de seguretat que es van establint».

Aquest dijous, a 3/4 de 10 del vespre, hi haurà l'acte d'inici de la festa major i havaneres amb Son de l'Havana, al Parc Municipal Macary i Viader. Divendres se celebrarà la diada de Sant Critòfol amb la tradicional benedicció de cotxes i, a la nit, hi haurà concert a càrrec de la JazzBand de les Escoles Municipals de Música de Súria i de Navàs i, a la mitjanit, un concert amb el grup Apache.

Dissabte hi haurà un espectacle infantil, Píndoles de Microteatre, autocinema i concert de la Salseta del Poble Sec. Diumenge, es faran les matinades dels Geganters i Grallers del Poble Vell pels carrers del poble i galejades dels Trabucaires del Tro Gros. Al vespre, hi haurà un concert amb la Banda de Música de Cardona. Per dilluns, hi ha prevista una caminada popular, un vermut musical, un espectacle infantil, concert de sardanes i castell de focs.