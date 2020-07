«Això contribueix a enviar un missatge positiu»

En el context general d'incertesa generat per l'epidèmia del coronavirus, el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, subratllava que la consolidació de projectes com el de la renovació del funicular de la Santa Cova «és una manera d'enviar un missatge positiu. Un missatge que aquí no s'atura res, que seguim endavant amb tota la feina». De fet, Font deia que aquest estiu «la previsió és que els espais i serveis turístics que gestionem tinguin una afluència molt important, perquè la gent està triant Catalu-nya com a base del seu turisme i nosaltres tenim la sort d'estar promocionant actius turístics que són a la muntanya, i la gent té ara mateix moltes ganes de munta-nya». En aquest sentit, incidia en el fet que «la gent no tingui por d'anar als llocs. Ho farem amb normalitat, i amb totes les mesures de prevenció previstes és un molt bon moment de gaudir de la nostra natura i de descobrir i retrobar-nos amb el nostre país». El president de Ferrocarrils també va pujar al funicular de Sant Joan per visitar l'espai explicatiu del Geoparc de la Catalunya Central que s'està acabant d'habilitar a l'estació superior, a l'antiga Aula de Natura, ara reconvertida, que també s'estrenarà el setembre.