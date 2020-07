La Fumera de Sallent suspèn l'edició d'enguany

Sallent no podrà gaudir de la Fumera 2020, la Festa Major Alternativa del poble. Fonts de l'organització asseguren que "no volen limitar l'espai a ningú". Arran de la crisi sanitària són molts els actes de Sallent que s'han vist afectats i, gran part, anul·lats. Des de la Fumera deixen clar, a través d'un comunicat que han fet públic, que és "una decisió per cuidar-nos i cuidar Sallent". A través d'una assemblea que va durar hores es va decidir finalment no tirar endavant la setena edició, una reunió, però, que va tenir diverses opinions al respecte.

La Fumera, enguany, havia de celebrar el proper mes de setembre la seva setena edició, però per "responsabilitat col·lectiva" i els diferents brots que hi ha hagut a Catalunya han cregut que era "una irresponsabilitat" i que també serà una manera de ser més "conscients de la realitat". Amb tot, no es té previst que s'organitzi cap acte alternatiu durant aquella setmana perquè "seria el mateix fer un acte que fer-ne molts, perquè la gent s'hauria de trobar i estar en contacte igualment".

Des de la Fumera també reiteren que "hi ha una mica de tristor malgrat que és el que havíem de fer perquè deixem Sallent sense la festa". Expliquen també que "encara tot és molt incert, perquè ara es tornen a tenir comarques confinades i s'estan produint rebrots i tampoc se sap que passarà el setembre".

A través de les diferents xarxes socials, a més, ja s'havia fet el tradicional compte enrere per anunciar els dies que faltaven per la festa, de fet ja hi havia actes que estaven gairebé tancats "perquè les comissions ja estaven en marxa i estaven treballant" a falta de 64 dies per la festa. La decisió també ve marcada pel fet de "no voler renunciar a la plaça amb concerts asseguts o veure actes que la seva escènica no es veurà reflectida".

Amb tot, també donen les gràcies des de l'organització pel fet que la gent i el poble s'ha bolcat de manera positiva a la decisió. Això ha fet que des de la Fumera creuen que "les coses s'han fet bé".