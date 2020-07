Montserrat rep els combois del funicular de la Santa Cova, que obrirà el setembre

Operació que es va fer ahir al matí per col·locar un dels dos combois restaurats sobre la traça del funicular de la Santa Cova

Montserrat va rebre ahir al matí un dels dos nous combois del funicular de la Santa Cova, del qual Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que n'és l'empresa propietària, ha fet una reforma gairebé integral i que preveu tornar a posar en funcionament el proper mes de setembre, després de dos anys fora de servei.

Els vehicles s'havien enviat a Itàlia per renovar-los, després que una revisió feta el 2018 posés de manifest que calia fer una actualització general a les instal·lacions per adequar-les a les noves normatives. La previsió era tornar a posar-lo en marxa per Setmana Santa, però la pandèmia en va retardar els treballs.

Finalment, ha estat ara quan s'han pogut recepcionar els combois i ahir al matí es va dur a terme l'operació per col·locar sobre la via el segon dels combois que componen aquest funicular, que connecta la zona del monestir amb el camí que porta a l'ermita que s'alça on, segons diu la llegenda, uns pastors van trobar la imatge de la Mare de Déu.

Els nous funiculars disposen ara d'uns bastidors (la plataforma de contacte amb la via) totalment nous, mentre que les cabines s'han aprofitat, ja que només tenen dues dècades, però també s'hi ha dut a terme una millora global, operació que ha suposat una inversió de 2,2 milions d'euros.

També s'ha portat a terme una reforma integral del traçat, amb una renovació de la cimentació, dels carrils i del cable tractor. Queda pendent una última part, que és la renovació de la part de maquinària de tracció, que segons va detallar ahir el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, es preveu afrontar entre el 2021 i el 2025, «de tal manera que tindrem un funicular amb 90 anys d'història, que esperem que tingui vida com a mínim per a 90 anys més». L'altre funicular, que connecta l'àrea del monestir amb la zona de Sant Joan, a la part alta del massís, ja va ser sotmès a una reforma integral, coincidint amb el seu centenari, que es va celebrar el 2018.

Ahir, a primera hora del matí, una gran grua instal·lada a la plaça de davant de l'estació de Montserrat del cremallera va alçar un dels combois remodelats del funicular de la Santa Cova i el va retornar al seu trajecte, amb l'ajuda d'un equip d'operaris. L'altre ja es va col·locar dies enrere i ahir es podia veure aturat a l'estació inferior.

Ara es preveu un període de proves de càrrega d'unes sis setmanes, i la previsió és que s'obri al públic al voltant de l'11 de setembre.

La capacitat dels combois renovats no ha variat (una quarantena de passatgers per cada trajecte), però es guanya en comoditat i seguretat. La previsió és que tingui una capacitat de transport d'unes 120 persones l'hora, amb un servei cada 20 minuts.