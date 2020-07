El regidor Vicenç Llorens, de Sant Fruitós, renuncia a l'acta per motius de salut

Vicenç Llorens, que va encapçalar la llista de Junts per Sant Fruitós a les darreres eleccions municipals, renuncia a l'acta de regidor per motius de salut. L'anunci el va fer públic a través d'un comunicat ahir el nou govern tripartit que es va constituir fa tres setmanes, i del qual Llorens formava part. Precisament aquesta tarda hi ha convocat el primer ple ordinari des del canvi.

Llorens va anunciar públicament que tenia un càncer de pròstata el maig de l'any passat, poc abans de les eleccions a les quals es presentava per primer cop com a candidat de Junts per Sant Fruitós en substitució de Mercè Casals. Aleshores va explicar el cas per evitar «especulacions», conscient de la situació i del càrrec que assumia, que ha mantingut fins ara, moment en què, segons el comunicat emès pel govern municipal, «li cal cuidar-se, i s'ha vist obligat a fer el pas». El govern li fa costat en aquesta decisió, «que ara per ara és la millor possible»



Prop d'una dècada al consistori

Vicenç Llorens va entrar com a regidor a l'Ajuntament de Sant Fruitós l'any 2011, i va compartir grup municipal amb Mercè Casals, a qui rellevaria més tard.

En l'actual mandat, Junts per Sant Fruitós, que ell encapçalava, va ser la tercera força més votada i va quedar a l'oposició, fins que la moció de censura impulsada conjuntament amb ERC i el PSC ha situat les tres forces al govern, i ha deixat Gent fent Poble a l'oposició. En l'escrit de suport que ha elaborat el nou executiu, destaca «la fermesa i la capacitat de treball» de Vicenç Llorens a l'Ajuntament de Sant Fruitós, i li agraeix «la implicació i el compromís, que han estat el motor imprescindible dels canvis que són vitals per al nostre poble».

Fora de l'àmbit polític, Vicenç Llorens també ha estat president de l'Associació de Veïns de la Urbanització de Pineda de Bages, i també membre del cor de la parròquia de Sant Fruitós

Junts per Sant Fruitós té actualment dos regidors en aquest ajuntament i, ara, la renúncia de Llorens donarà pas a un nou membre del seu equip. El tercer nom a la llista és Estrella Morales.