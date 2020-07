Un metge de la Catalunya Central lidera la unitat de seguiment de la covid-19

Un dels metges capdavanters de l'ICS a la Catalunya Central és des de d'aquest dijous qui liderarà el nou ens que ha creat el Generalitat per vetllar l'evolució de l'epidèmia del coronavirus. Es tracta del doctor Jacobo Mendioroz, epidemiòleg i coordinador de la Unitat de Suport a la recerca de l'ICS a la Catalunya Central. A final de maig, Regió7 publicava una àmplia entrevista amb Mendioroz, que, entre altres aspectes, incidia precisament a dir que era clau "conscienciar-se que seguim en plena epidèmia i hi pot haver rebrots".

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest dimecres la creació d'una unitat de seguiment de la covid-19 a Catalunya, un àmbit de coordinació de tots els actors implicats a donar una resposta per part del Govern.

La seva direcció recaurà sobre el metge especialista en medicina preventiva i salut pública Jacobo Mendioroz, que ha treballat com a investigador a l'Institut de Salut Carles III, sobretot en l'àmbit de la genètica, i que fins ara era coordinador de la unitat de suport a la investigació de l'Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central, on en la primera part de l'epidèmia va fer de reforç a la unitat de vigilància epidemiològica territorial, on va tenir lloc el brot de la conca d'Òdena.

El doctor Mendioroz tindrà el suport i treballarà conjuntament amb un grup de professionals de diferents disciplines, que acompanyaran les diferents perspectives que ha de tenir aquesta resposta a la covid-19.

Segons ha assegurat la consellera, aquesta coordinació no només ha de ser imprescindible des de la vigilància epidemiològica, sinó també en l'àmbit de la prevenció, de manera que es conclogui què es pot fer en cada àmbit per reduir els riscos i per prevenir el virus, frenar-lo i gestionar-lo. Això, segons la consellera, això "vol dir protegir els establiments importants, com els centres sanitaris i els col·lectius més vulnerables, de manera que la prevenció sigui la millor resposta inicial" a la transmissió del virus.

La unitat també contemplarà la comunicació de risc, allò que calgui transmetre per entendre i involucrar-se en la lògica d'aquesta epidèmia, així com simplificarà processos i coordinarà accions, de manera que l'augment de l'epidèmia en un punt pugui implicar un conjunt de mesures a nivell assistencial, comunitari i de comunicació.

En l'acte de presentació d'aquest ens, Jacobo Mendioroz ha reiterat que sense vacuna ni un tractament efectiu, ara cobren rellevància les tres mesures que, científicament, demostren que poden reduir la transmissió del virus: distància de seguretat, ús de mascaretes i rentat de mans. "És molt important pel control de l'epidèmia, encara que no ho sembli, i també per reduir la tensió assistencial. Tothom pot fer alguna cosa per protegir-se a si mateix i a la societat", ha reblat.

El director de la unitat ha recordat que els sistemes de vigilància epidemiològica ja compten amb sistemes d'informació més perfeccionats que a principis de l'epidèmia. "Continuem treballant, però ara ja som capaços de detectar casos des del principi de l'epidèmia. Els veiem tots i els estem intentant seguir tots", ha subratllat.

Per la seva banda, la consellera Vergés subratllava que "és rellevant aquest lideratge de resposta i alhora aquesta mirada transversal", ha ressaltat la consellera abans d'afegir que, com a país, "estem donant un pas endavant per escenificar que aquesta resposta involucra a tothom" i que des de Salut es posa en valor la importància de traslladar aquest coneixement a la ciutadania.

Sentit comú per a la l'ús obligatori de les mascaretes

Per la seva banda, el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Xavier Llebaria, ha reiterat que "la cooperació de tots els actors és essencial". Llebaria també s'ha referit a la instrucció d'ús obligatori de mascaretes a partir d'ara. En aquest sentit, i a banda d'avançar que en breu s'enllestirà un document de preguntes freqüents per aprofundir en la mesura, Llebaria ha apel·lat també a fer-ne una interpretació amb sentit comú.

Així, i segons ha dit, es permetrà que no s'usi la mascareta en grups de convivència estable d'escoles i casals d'estiu, mentre que pel que fa al seu ús a piscines o platges serà recomanable usar-la, "però evidentment ni per banyar-se ni per prendre el sol serà necessari". Llebaria ha vinculat el seu ús a l'hora d'entrar a la platja, a fer un passeig per ella o per a anar a un bar de platja. "El sentit comú ens porta a que epidemiològicament no hi ha gairebé cap risc en allò que una persona fa quan va a una platja: banyar-se o prendre el sol", ha argumentat.

De fet, la consellera ha insistit en què està demostrat que l'ús de mascaretes redueix la transmissió. "És una mesura incòmoda, però estem en una epidèmia que no ha desaparegut", ha dit Vergés abans d'afirmar que l'objectiu de la mesura no serà controlar sinó fer interioritzar a la societat aquesta necessitat.