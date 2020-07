Mor Vicenç Llorens, cap de llista de Junts per Sant Fruitós a les últimes eleccions

Vicenç Llorenç, que va encapçalar la llista de Junts per Sant Fruitós a les darreres eleccions municipals, va morir ahir a la matinada als 59 anys víctima d'un càncer de pròstata que ell mateix havia anunciat públicament fa poc més d'un any. El funeral tindrà lloc demà a les 11 del matí a la sala Montserrat d'Àltima-Fontanova, on avui s'obrirà la vetlla de 10 a 1 del matí i de 5 de la tarda a 9 del vespre.

Tot just dimarts es feia pública la renúncia de Llorens per motius de salut com a regidor del consistori, que ahir li va dedicar un minut de silenci, i es va elogiar la seva figura en el primer ple que celebrava el nou govern sorgit de la moció de censura de fa tres setmanes, i del qual Llorens era membre. A l'edifici de l'Ajuntament les banderes també onegen a mig pal en senyal de dol, i es va col·locar un crespó negre a la façana.

Casat i pare de dues filles, Vicenç Llorens era enginyer tècnic de mines per la UPC, i mentre la salut li ho va permetre, va desenvolupar diverses tasques relacionades amb la mineria. Pel que fa a la seva vinculació al consistori, es remunta a l'any 2011, quan Llorens va entrar com a regidor a l'Ajuntament i va compartir grup municipal amb Mercè Casals, a qui va rellevar l'any passat com a cap de llista. Ja amb ell al capdavant, en l'actual mandat Junts per Sant Fruitós va ser la tercera força més votada i va quedar a l'oposició, fins que la moció de censura impulsada conjuntament amb ERC i el PSC va situar les tres forces al govern i va deixar Gent fent Poble a l'oposició.

Fora de l'àmbit polític, Vicenç Llorens ha estat president de l'Associació de Veïns de la Urbanització de Pineda de Bages, de la qual ara era vocal. També havia estat membre del cor de la parròquia de Sant Fruitós, col·laborava amb l'organització de la caminada de l'entitat Posa't en marxa i havia participat en la cavalcada de Reis del poble diversos anys.



Un emotiu ple sense Llorens

El record de Llorens va estar sempre present en el primer ple ordinari després de la moció de censura, que es va celebrar ahir, amb un ram, un crespó i una cartolina amb el seu nom davant la seva cadira buida. També suposava el retorn al saló de sessions de l'ajuntament (durant el confinament els plens s'havien fet al pavelló), amb un ocupació limitada a 6 persones de públic, que van anar ocupant alternativament familiars i companys de partit.

Va ser un ple emotiu, que GfP, ara a l'oposició, havia demanat de posposar fins dilluns, però que el govern va decidir de mantenir, entre altres coses, «perquè som coneixedors que el Vicenç voldria que seguíssim endavant i ferms en els nostres compromisos», segons va apuntar l'alcaldessa, Àdria Mazcuñan.

I és que, si bé la tibantor que hi ha entre govern i oposició es va deixar notar a mesura que avançava el ple, al començament es van aparcar les diferències, i el to va ser amable i respectuós, amb un minut de silenci seguit d'un torn de paraula de record i reconeixement de Vicenç Llorenç per part de cada un dels regidors. Les mostres de gratitud a la seva figura i de condol a la família van ser unànimes, i també es va lloar la seva tasca com a regidor.

L'alcaldessa, Àdria Mazcuñan, va lamentar l'absència de Llorens «en aquest camí que havíem de fer junts» al capdavant de l'Ajuntament, «però ens endurem el que hem pogut aprendre de tu i farem honor del que havíem parlat».

Entre llàgrimes, la portaveu socialista, Cristina Murcia, va recordar la feina feta amb Llorens, «que sempre va ser de treball conjunt i positiu pel poble». El va definir com «un amic i bona persona» i li va donar les gràcies «per tot el que m'has ensenyat».

També el fins ara alcalde i actual portaveu de l'oposició, Joan Carles Batanés, de GfP, va recordar les seves trajectòries paral·leles «perquè vam iniciar el treball per l'Ajuntament el mateix dia, l'11 de juny del 2011», tot i que «cadascú des de la seva posició».

L'últim a parlar va ser l'altre regidor de Junts de Sant Fruitós, amb qui Llorenç compartia grup al consistori, Felip Echarri, que el va definir com «una gran persona que sempre va treballar pels altres». I va afegir que «se'n va un gran lluitador, un gran amic i un gran mestre amb el cap ben alt».

El mateix Echarri va anunciar que entrarà com a nova regidora de Junts per Sant Fruitós la tercera de la llista a les eleccions del maig de l'any passat, Estrella Morales.