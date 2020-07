Sant Vicenç inicia aquest divendres una festa major reduïda, que dona impuls als artistes locals

Sant Vicenç de Castellet donarà aquest divendres el tret de sortida a quatre dies de festa major d'estiu, que enguany serà més reduïda i amb actes de petit format degut a la covid, però presencials, tot i que l'aforament serà limitat amb controls a través de la tecnologia QR, i s'estarà en tot moment pendent de les directrius de les autoritats sanitàries. La música serà un dels plats forts, amb un protagonisme especial per als artistes locals, però també hi haurà espectacles per a petits i grans, castell de focs i havaneres, i activitats esportives.

La programació de concerts arrencarà aquest divendres al vespre amb AlyAlma Music Quartet, Merkado Negro, Honkers BBB, David Uclé i DJ Robert Sim; dissabte es mantindrà el concert ja programat fa temps amb el grup de versions Hey Pachucos; i diumenge serà el torn de Pep i Maria Josep Quartet, al vespre, i The Big Mob i Pepet i Marieta a la nit. Es faran tots al pati de l'Escola de Sant Vicenç excepte el de Pep i Maria Josep Quartet, que es farà a la plaça de l'Ajuntament.

Tampoc no faltarà el castell de focs, però aquesta vegada n'hi haurà dos de simultanis perquè es puguin seguir des de casa, dilluns a 2/4 d'11 de la nit. Tot seguit, hi haurà havaneres, al pati de l'escola, i l'actuació del grup Barcarola.

Pel que fa als espectacles, obriran la festa major aquest divendres al vespre amb el muntatge Un país de conte, a 2/4 de 8 a la plaça Clavé, i diumenge n'hi haurà un de màgia, a les 10 de la nit al mateix lloc. Finalment, el programa es completarà amb un karaoke, un maridatge, i activitats esportives, que inclouran una seqüència d'exercicis del gimnàs Pugnator Castellet, la cursa atlètica, i el torneig de petanca.

El que no tindrà la festa major d'enguany són les tradicionals atraccions a la zona esportiva, com a mesura de prevenció per la covid.