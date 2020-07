Cardona suspèn la Festa Major, que s'havia de fer al setembre, pel coronavirus

L'Ajuntament de Cardona, conjuntament amb la Comissió de Festa Major, la Comissió de bous, entitats, associacions i penyes implicades a la Festa, ha decidit suspendre l'edició d'enguany de la Festa Major, que s'havia de fer al setembre, a causa de la pandèmia de la covid-19, segons ha informat oficialment aquest mateix divendres.

La decisió arriba després de dues reunions extenses amb representants de més d'una vintena d'entitats i associacions de Cardona per decidir i plantejar tots els escenaris, a partir de les quals s'ha acabat prenent aquesta decisió de forma consensuada també amb els grups municipals del consistori, PSC Cardona i Junts per Cardona.

En el comunicat que ha emès l'Ajuntament, admet que és una decisió "difícil i dolorosa", però l'única possible després de la situació viscuda i la realitat actual, on el virus encara és present. D'acord amb les mesures que cal adoptar a la fase de represa que ha de garantir la protecció de la població per la prevenció de transmissió de la covid-19, l'Ajuntament entén que és inviable dur a terme la majoria d'actes de la Festa Major, des dels Corre de bous fins a concerts multitudinaris, els balls o la mateixa processó.

L'Alcalde de Cardona, Ferran Estruch, afirma que "ens toca prendre una decisió que afecta al gruix de la nostra Festa Major i que comporta no allargar la decisió més en el temps, ja que les dimensions i la logística de la festa fa que les decisions més rellevants no es puguin prendre a última hora". Estruch agraeix especialment la implicació de totes les persones i entitats que han participat en la comissió de treball encarregada d'analitzar la situació i de determinar la millor opció per Cardona i la seva Festa Major davant la realitat actual. "Convençut que avui ens toca ser prudents i el màxim responsables per garantir la salut de tots i totes", afegeix.

"L'any que ve, més forts que mai"

L'Alcalde recorda que de cara a l'any vinent, la Festa Major tornarà i ho farà "amb més força que mai": els bous tornaran a la plaça, els gegants baixaran al carrer i els infants tornaran a poder jugar a les barreres. Assegura que les tradicions continuaran més vives que mai, símbol de la cultura popular del municipi: "els nens i nenes del Ball de bastons o la majestuosa Àliga de Cardona, que tornarà a emocionar-nos com el primer dia", afirma Estruch.

Malgrat la suspensió de la festa local, s'ha acordat, i sempre tenint en compte la situació sanitària dels dies de Festa Major –del 12 al 15 de setembre-, de celebrar alguns actes de caire simbòlic i institucional, que tinguin present la Festa de Cardona. A més, des de la regidoria de Cultura i Festes també s'oferirà una programació cultural durant l'estiu més extensa, respectant les condicions que requereix el moment excepcional: distàncies físiques, aforaments limitats o l'ús obligat de la mascareta.

El pressupost que es destina habitualment a la Festa Major es destinarà en bona part a ajudar als sectors més afectats per la covid i a pal·liar els efectes econòmics que està tenint al municipi, a més de donar suport al sector cultural i musical, també molt afectat per la crisi. En aquet sentit, els propers dies es presentarà una iniciativa popular per decidir entre tothom quin projecte de cultura popular relacionat amb la Festa Major es vol executar amb una part dels recursos. Entre algunes idees que ja s'han fet arribar hi ha l'elaboració d'una exposició fotogràfica del Corre de bou pels carrers de Cardona, la realització de rèpliques en petit de gegants de Cardona, entre d'altres.

En les setmanes prèvies a les dates de la Festa Major també està previst organitzar un acte en record a totes les víctimes de la covid-19 i als seus familiars i de reconeixement a la tasca imprescindible que han desenvolupat diversos col·lectius, entitats i persones de la vila.