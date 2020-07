L'exalcalde de la CUP durant 8 anys a Navàs, Jaume Casals, plega de regidor

arxiu/q. c.

L'exalcalde durant 8 anys i actual regidor de la CUP a Navàs, Jaume Casals, deixa el càrrec. La renúncia oficial es farà efectiva al ple de dilluns a 2/4 de 8 del vespre a la pista del Club d'Avis, en què Casals tancarà una etapa de més de 9 anys en aquest Ajuntament.

Jaume Casals va obtenir l'alcaldia de Navàs el 2011, després d'arribar a un acord de govern amb ERC, i el 2015 la va revalidar, en aquest cas amb majoria absoluta. El 2019, seguint les directrius de limitació de mandats estipulades per la CUP, va ocupar el número 3 de la llista per tal de fer un acompanyament als regidors i regidores entrants. Aleshores, la CUP va obtenir 5 regidors, els mateixos que ERC, amb qui comparteix govern, i Jaume Casals es va responsabilitzar de la regidoria de Serveis Financers i Participació.

La renúncia de Casals no ve de nou, tenint en compte que ja es va implicar en el darrer mandat «amb la idea de fer acompanyament i reforç només durant un quant temps», que finalment haurà estat de poc més d'un any. El curs passat ja s'havia reincorporat a les tasques de docència a què es dedica professionalment, però enguany, amb la situació que s'ha generat amb la covid, s'ha vist superat per la feina, i admet que això ha fet accelerar la seva decisió de plegar «i de deixar pas a algú nou amb més temps».

Els 9 anys del seu pas per l'Ajuntament han coincidit amb una part de l'etapa de crisi econòmica, i en el cas de Navàs, es va haver de fer front a deutes municipals. La construcció de la via verda cap al Mujal; la compra i reforma del Casal Sant Genís; la rehabilitació de la Pallissa de Castelladral o de l'Escorxador, que esdevindrà un centre enoturístic; la recuperació de la memòria històrica (mitjançant el llibre Silencis o la instal·lació de les plaques Stolpersteine); el reimpuls de les fires de primavera i de tardor; el projecte de sobirania alimentària i energètica; i la implantació del servei de recollida porta a porta, han estat algunes de les actuacions que s'han dut a terme sota el seu mandat.

El seu lloc l'ocuparà Marina Potrony Domènech, que anava de número 8 a la llista de la CUP. És graduada en Administració i Direcció d'Empresa, té un màster en Economia Social i Solidària, i actualment treballa en l'àmbit de la cooperativa d'habitatge.