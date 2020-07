Marta Viladés i Ferran Estruch encapçalen l'Executiva Comarcal d'ERC Bages per als propers quatre anys

L'Auditori de la Biblioteca Municipal de Sant Vicenç de Castellet ha acollit aquest vespre el Congrés Comarcal d'ERC Bages. La militància republicana hi era convocada per a escollir la nova Executiva Comarcal que ha d'agafar les regnes de la formació durant els propers quatre anys. Per primera vegada, el congrés es va celebrar de manera híbrida, és a dir, es podia participar de manera presencial o bé telemàtica.

El congrés es va iniciar amb l'informe de la tasca feta pel fins ara president, Albert Mulero. En el seu parlament va destacar la complexitat i, alhora, orgull, d'haver estat al capdavant de la formació durant uns anys molt intensos on s'han celebrat fins a set processos electorals i el referèndum de l'1 d'octubre. I es va mostrar molt satisfet perquè ERC hagi esdevingut, per primera vegada, primera força a la comarca amb 129 regidories i 16 alcaldies actualment.

Pel que fa a l'elecció de la nova Executiva Comarcal, l'única candidatura presentada, encapçalada per la regidora surienca Marta Viladés -com a presidenta- i de l'alcalde cardoní Ferran Estruch -com a secretari general-, va rebre l'ampli suport de la militància amb XX dels vots emesos. En la seva intervenció, Viladés va agrair la tasca de l'anterior president i va presentar la seva candidatura com "un nou grup de persones amb il·lusió i empenta i amb ganes de seguir el camí traçat per l'anterior Executiva Comarcal". "ERC és un partit compromès amb el territori, amb la comarca i amb els 30 municipis que la conformen", va afirmar. I, entre els objectius, la nova presidenta va explicar que treballaran per "situar els reptes de la nostra comarca -com són la mobilitat, la mineria o l'habitatge- al centre del debat del nostre país" i, en definitiva, per "seguir fent d'Esquerra Republicana la millor eina per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, millorar els nostres municipis i construir un país lliure i millor".

La resta de l'equip que acompanyaran a Viladés i Estruch està integrat per: Jordi Palma (secretari d'Organització); Mar Romacho (secretària de Finances); Agustí Comas (secretari de Política Municipal); Enric Forcada (secretari d'Imatge i Comunicació); Sílvia Oliva (secretària de les Dones); Lídia Jorba (secretària d'Acció Política i Sectorial); Muntsa Clotet (secretària de Ciutadania); Manel Tàpia (secretari de Transició Ecològica); Cristina Luna (secretària de Formació i Treball); Salvador Busquets (secretari de Coordinació d'Electes). També en formaran part com a vocals els representants institucionals al Parlament de Catalunya, Senat, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Bages i Ajuntament de Manresa.

Finalment, el Congrés Comarcal també va escollir a dues persones que representaran el territori al Consell Nacional d'ERC i que va recaure en l'expresident comarcal Albert Mulero i la callussenca Mireia Lladó.