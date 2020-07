El ple de Sallent deixa damunt la taula el debat sobre la seguretat a la mina

L'Ajuntament de Sallent ha determinat el mes de setembre per debatre la necessitat o no de promoure una comissió d'investigació municipal sobre la situació de la mina, després dels dos accidents mortals que s'hi han registrat en tres setmanes al sector de Vilafruns. La creació d'aquesta comissió era una proposta que el grup Fem Poble (a l'oposició) va dur en forma de moció al ple municipal que es va celebrar dimecres al vespre. La proposta, però, no va arribar a ser debatuda, perquè els altres dos grups municipals (ERC i Junts) van votar en contra de la seva incorporació com a assumpte sobrevingut (no estava en l'ordre del dia).

Aquestes dues formacions van argumentar, a grans trets, que consideraven convenient parlar-ne a partir del setembre per tenir un debat amb més context i amb més calma.

Fem Poble, però, defensava la necessitat immediata d'abordar la situació amb una comissió d'investigació pel «malestar i la inseguretat generada als treballadors de la mina, les seves famílies i, consegüentment, a la població de Sallent, que obliguen l'Ajuntament a ser proactiu en la cerca de la màxima seguretat a les empreses que treballen a la mina de potassa». També considera que es necessita «disposar de tota la informació possible per exigir a l'administració competent que executi amb claredat totes les accions que se'n derivin».

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, va expressar que aquest era «un tema molt delicat per parlar-ne d'un dia a l'altre», i va instar les altres dues forces a «parlar-ne més endavant».

Per part de Junts per Sallent, el seu cap de files, David Saldoni, va seguir aquesta línia i va manifestar que era millor parlar-ne més endavant per tal «d'arribar al fons de la qüestió».

El ple també va portar a debat la modificació del reglament de les assemblees municipals obertes (AMO), que es van crear en el mandat passat, amb l'objectiu de rellançar-les, ja que les darreres van acabar amb una participació molt baixa. L'equip de govern (ERC) assegura que s'han de potenciar per tenir una millor participació ciutadana i va explicar que s'han dissenyat diferents propostes perquè arribin al màxim de públic possible.

Fem Poble, ferms defensors de les AMO, es va mostrar pessimista «veient que moltes de les esmenes que s'havien proposat no hi són, com per exemple que les decisions que es prenguin siguin vinculants». És a dir, que els acords que en surtin siguin d'obligat compliment per al ple municipal. L'equip de govern, però, va assegurar que les AMO només tenien ara per ara una participació de l'1%, i que consideraven que les seves decisions «no poden englobar tot el poble».