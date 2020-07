Sant Vicenç inicia una festa major reduïda, amb protagonisme per als artistes locals

Sant Vicenç de Castellet dona avui el tret de sortida a quatre dies de festa major d'estiu, que enguany serà més reduïda i amb actes de petit format a causa de la covid, però presencials, tot i que la capacitat serà limitada amb controls a través de la tecnologia QR, i s'estarà en tot moment pendent de les directrius de les autoritats sanitàries. La música serà un dels plats forts, amb un protagonisme especial per als artistes locals, però també hi haurà espectacles per a petits i grans, castell de focs i havaneres, i activitats esportives.

Una de les novetats serà el castell de focs, tenint en compte que n'hi haurà dos de simultanis perquè es puguin seguir des de casa, dilluns a 2/4 d'11 de la nit. El que no hi haurà seran les atraccions a la zona esportiva.