Cardona suspèn la festa major, que s'havia de fer al setembre, per la covid

Aquest setembre Cardona no tindrà festa major. Així ho ha decidit l'Ajuntament, en connivència amb la Comissió de Festa Major, la Comissió de bous, entitats, associacions i penyes implicades en la festa, que han considerat suspendre-la a causa de la pandèmia de la covid-19.

Segons ha explicat l'Ajuntament, la decisió arriba després de dues reunions extenses amb representants de més d'una vintena d'entitats i associacions de Cardona per analitzar tots els escenaris, a partir dels quals s'ha acabat prenent aquesta decisió de forma consensuada també amb els grups municipals del consistori, PSC i Junts per Cardona. Es tracta d'una decisió «difícil i dolorosa», apunta l'alcalde, Ferran Estruch, però s'ha considerat que és «l'única possible», tenint en compte la situació actual. En aquest sentit, i d'acord amb les mesures que cal adoptar a la fase de represa per garantir la protecció de la població davant la transmissió de la covid-19, l'Ajuntament considera que és inviable dur a terme la majoria dels actes que es fan per la festa major, des dels Corre de bou fins als concerts, els balls i la mateixa processó.



Es podrien fer alguns actes

Tot i la suspensió del gros de la festa, s'ha acordat de fer alguns actes de caire simbòlic i institucional que tinguin present la festa cardonina, sempre que la situació sanitària ho permeti. A més, des de la regidoria de Cultura i Festes s'oferirà una programació cultural durant l'estiu més extensa, extremant les mesures de prevenció.

Enguany, una part del pressupost que es destina habitualment a la festa major serà per ajudar sectors afectats per la pandèmia i per donar suport al sector cultural i musical. En aquest sentit, els propers dies es presentarà una iniciativa popular per decidir entre els veïns quin projecte cultural es vol impulsar. Entre algunes idees, hi ha la d'una exposició fotogràfica del corre de bou pels carrers de Cardona, o la realització de rèpliques en petit de gegants de Cardona.

Així mateix, en les setmanes prèvies a les dates de la festa major és previst organitzar un acte en record de totes les víctimes de la covid-19 i els seus familiars, i que també serveixi de reconeixement a la tasca que han desenvolupat diversos col·lectius, entitats i persones de la vila en el marc de la pandèmia.