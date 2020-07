Monistrol celebra les festes de Viserta, adaptades a les mesures sanitàries

arxiu particular

Passada dels gegants de Viserta, durant les festes de l'any passat arxiu particular

Monistrol de Montserrat celebra aquest cap de setmana la Festa del Carrer de Viserta adaptada a la situació sanitària actual. Alguns actes s'han hagut de suprimir i altres, com els jocs infantils i el ball, s'han convertit en un espectacle de titelles i un concert.

Tots els actes estàtics es duran a terme a l'aire lliure, al pla del Cremallera, amb ocupació limitada i respectant les distàncies de seguretat. Les diferents passades dels gegants, acompanyats d'orquestra i els Quatrers (administradors de la celebració), també seguiran un estricte protocol per fer més segura l'activitat. També s'ha demanat que la passada es gaudeixi des de casa o des d'algun punt del recorregut sense seguir la comitiva. Enguany es recupera un acte que feia anys que no es feia, l'Acció de Gràcies a l'església parroquial. Consistirà en una breu pregària davant del Santíssim exposat en la custòdia a la parròquia, el ball dels gegants de Viserta dins l'església i l'ofrena dels rams de les gegantes cloent l'acte amb el cant de les cobles dels gegants de Viserta.