L'Ajuntament de Sant Salvador distribueix lots per a les tasques escolars

Sant Salvador de Guardiola està lliurant lots escolars a través de Serveis Socials per a les famílies que ho necessiten per tal que els nens i nenes puguin fer front a les tasques escolars. Són famílies amb fills menors d'edat a primària i a secundària que fins abans de la crisi de la covid-19 disposaven d'aquest material directament de mans del mateix centre educatiu. Són lots que contenen colors, llibretes i altres materials.

Els lots escolars facilitats per l'Ajuntament provenen del pla de xoc aprovat per ple el 14 de maig per tots els grups municipals. En concret pertanyen a l'acció del pla que es destinava a ajut per material escolar extraordinari. Els lots escolars són una de les mesures del pla de xoc i en matèria escolar està prevista una subvenció per a l'adquisició de llibres per al curs 2020/2021, la convocatòria de la qual encara no està oberta.

La finalitat de l'entrega dels lots és que tots els alumnes no es quedin sense material escolar per poder realitzar les tasques educatives i lúdiques tan del que ha sigut el final de curs com l'estiu que comença. Fonts municipals han recordat que segons han indicat des de les administracions competents, a partir de l'inici del curs vinent els menors ja podran anar al centre escolar i fer ús dels materials que allà es disposen i per tan els lots ja no seran necessaris de cara al setembre.

Les mateixes fonts han concretat que des de l'Ajuntament s'han fet servir els serveis municipals per poder agilitzar la preparació i l'entrega dels lots a les famílies abans de final de curs.