Més de trenta persones gaudeixen de espectacle Le Voyage de JAM a Sant Salvador de Guardiola

Els veïns i veïnes de Sant Salvador de Guardiola han pogut gaudir aquest dissabte de l'espectacle Le Voyage de Jam a la Sala amb més d'una trentena de persones, quasi amb l'aforament màxim permès per les mesures de la covid.



El públic va poder riure, plorar i també experimentar sensacions ben diverses en una obra inspirada en el llibre "Un viatge al país dels blancs", l'odissea d'un jove refugiat que va arriscar la seva vida per un futur millor travessant el Sàhara a peu i el mar en patera, per arribar finalment a Catalunya. L'espectacle es va estrenar per primer cop en el municipi bagenc, ja que la crisi sanitària ha impossibilitat la seva estrena en cap altre teatre.





El municipi també estrena els divendres de Juliol Jove

El passat divendres 11 de juliol, el municipi també va estrenar la primera de les quarte sessions dels divendres deAquesta iniciativa, preparada per les tècniques de Cultura i Joventut, busca oferir als joves del pobleamb concerts a l'aire lliure.La primera sessió es va celebrar divendres alamb el grup musical d', composat per dues joves del poble. L'espai estava preparat amb totes les mesures a tenir en compte per la covid i van assistir-hi una quarantena de persones que van poder gaudir de l'espectacle a les 19.30h del vespre.El 17 de juliolactuarà a la terrassa de la Sala i el 24 de juliol seranels qui tocaràn al Bosquet de l'Alegria. Tots els concerts els duran a terme artistes locals exceptuant el de clausura, doncs en aquest cas serà la santpedorencal'encarregada de tancar el cercle de concerts el 31 de juliol a la plaça de l'església de Salelles.