La música i l'escena han estat protagonistes dels primers dies de la Festa Major de Súria, amb aplicació de mesures anti-Covid

La música i l'escena han estat protagonistes dels primers dies de la Festa Major de Súria, que es va iniciar dijous passat 9 de juliol. Els actes celebrats fins ara han registrat una bona resposta de públic, tot i celebrar-se amb distància de protecció, obligació de portar mascareta i altres mesures de prevenció anti-Covid.

Per a la majoria de grups musicals participants, la Festa Major de Súria ha estat la represa de l'activitat després d'uns mesos d'aturada a causa del confinament. Un dels motius del manteniment de la celebració era donar suport al món de la cultura davant les dificultats de la situació actual.

La plaça de Sant Joan i el Parc Municipal Macary i Viader s'han convertit en els principals escenaris de la Festa Major d'enguany, en tractar-se d'espais grans que permeten aplicar mesures de distància de protecció. Les tradicionals matinades i la galejada de trabucaires han estat dues de les primeres activitats d'aquest diumenge 12 de juliol. Posteriorment ha tingut lloc la missa solemne de Festa Major a l'Església Parroquial de Sant Cristòfol.

La Jazz Band de les Escoles Municipals de Música de Súria i de Navàs, juntament amb els músics Guillermo Calliero i Federico Mazanti, va protagonitzar un concert al Parc Municipal, la nit del divendres 10 de juliol. Els alcaldes de Súria, Albert Coberó, i de Navàs, Salvador Busquets, van assistir a aquest acte, juntament amb altres membres de la corporació municipal surienca. Altres actes celebrats en el Parc Municipal Macary i Viader han estat un vermut musical i un espectacle infantil de la companyia De Parranda.

La plaça de Sant Joan ha acollit concerts nocturns dels grups La Salseta del Poble Sec i Apache, celebrats amb el públic assegut i amb distància de protecció en compliment de les mesures anti-Covid. Una altra activitat destacada del cap de setmana han estat les sessions de microteatre que van tenir lloc dissabte 11 de juliol en diferents espais del Poble Vell, dins de la programació d'Art en Cicle. D'altra banda, el Rieral del Tordell va acollir dues sessions nocturnes d'autocinema. Al llarg del cap de setmana també han tingut lloc el Concurs de Pesca 12 Hores, el 19è Campionat Rodamón Slot i el 2n Torneig d'Escacs de Partides Ràpides. L'organització de la Festa Major és a càrrec de l'Ajuntament de Súria i la Comissió Festa Major, amb la col·laboració de persones i entitats de la vila.



Propers actes previstos de la Festa Major de Súria



Segons han informat fonts del terme municipal, els propers actes previstos de la Festa Major de Súria són els següents:

Diumenge 12 de juliol

22.00 h. Concert de Festa Major amb la Banda de Música de Cardona. Lloc: plaça

de Sant Joan.

Dilluns 13 de juliol

8.00 h. Caminada popular. Recorregut de 9 km per l'entorn de Fusteret, Cererols, Guixeres, Joncarets i el Parc Municipal Macary i Viader. Les persones participants hauran de portar el seu propi got reciclable des de casa. Avituallament de líquids a mig camí i record per a les persones participants. Lloc de sortida: plaça de Sant Joan. Organitza: Centre Excursionista.

11.00 h. Missa en sufragi pels difunts. En el decurs de la celebració s'anomenaran les persones que han mort a la vila durant el darrer any. Lloc: Església Parroquial de Sant Cristòfol.

13.00 h. Vermut musical. Sense venda prèvia de tiquets. Consumició lliure i pagament als bars que cadascú triï. Lloc: illa de vianants del centre de la vila.

19.00 h. Espectacle infantil a càrrec d'Oli Clown. Una proposta molt original que combina el clown amb la música. Lloc: Parc Municipal Macary i Viader.

21.30 h. Concert de sardanes a càrrec de la Cobla Vila d'Olesa. Lloc: plaça de Sant Joan.

23.00 h. Castell de Focs. A càrrec de Pirotècnia Igual de Barcelona. Disparat des de l'esplanada entre el carrer Tarragona i el barri Santa Maria, per augmentar la visibilitat des de més domicilis.

Les persones assistents hauran de portar mascareta i mantenir la distància de seguretat de 2 metres. Caldrà evitar aglomeracions de gent a l'inici i al final dels actes. D'altra banda, no s'hi podrà assistir a peu dret. L'organització es reserva el dret de cancel·lar qualsevol espectacle que s'estigui realitzant si el públic no respecta les mesures de protecció i seguretat.