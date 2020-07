Sant Vicenç reconeix la tasca d'un centenar de voluntaris durant la pandèmia

Sant Vicenç de Castellet va atorgar ahir la Medalla Extraordinària a un centenar de voluntaris que durant la crisi generada per la pandèmia de la covid-19 han actuat de manera altruista a per les veïnes i veïns del municipi.

En un acte, en el marc del programa de la festa major i que va tenir lloc a la pista d'hoquei els voluntaris van rebre el diploma que reconeix la seva tasca mentre que la medalla -atorgada excepcionalment de manera col·lectiva- s'exposarà a la biblioteca. Moments abans, un ple celebrat a l'ajuntament havia aprovat l'atorgament de la medalla als 10 coronamakers -que han fet pantalles protectores en 3D-, als 10 membres de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, als 36 integrants dels grups d'acompanyament telefònic i a les 43 persones que s'han organitzat per fer mascaretes.

Segons l'acta del ple, se'ls ha atorgat la medalla «com a representants simbòlics de totes les persones voluntàries del municipi». En el seu parlament, l'alcaldessa, Adriana Delgado, va destacar que «ara més que mai toca posar en valor la solidaritat i el compromís pel bé dels altres i el bé de tots», a més de tenir un record per a les persones que mort durant coronavirus i mostrar el seu suport als seus familiars.

D'altra banda, en l'acte va explicar la seva experiència Miquel Coll, que va passar la covid-19 i fins i tot va haver de ser hospitalitzat. Va constatar que la malaltia «no és una broma» i va recordar com durant ell llarg aïllament al qual va estar sotmès, voluntaris li van portar medicaments, aliments i també llibres per als seus fills petits mentre no podia sortir de casa. Sense que fos present a l'acte, es va comentar l'experiència de Marta Samper, que va rebre el suport dels voluntaris telefònics, i com es van organitzar perquè pogués recuperar les seves ulleres, que se li havien trencat. També van explicar el cas de Quim Casajuana, comerciant del poble que va ser un dels receptors de les pantalles protectores fetes pels coronamakers.