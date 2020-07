Els Bombers alerten que la via de la Teresina continua tancada

Els Bombers de la Generalitat han recordat que la via ferrada de la Teresina de Montserrat continua tancada.

Aquesta darrera setmana, el cos de Bombers ha fet diversos avisos a través de les xarxes socials recordant que la via està tancada des del setembre l'any passat, quan els Agents Rurals van procedir al seu desmantellament. Els Bombers ho han fet arran d'unes ressenyes publicades recentment que informen que la via està equipada. En aquest sentit, el cos d'emergències desmenteix la informació, davant del risc que algú hi pugui anar i hi pugui quedar atrapat, malgrat que a la mateixa via hi ha un cartell que alerta que l'accés està tancat i desequipat. La via ferrada de la Teresina era considerada la més antiga de Catalunya i també era un de les més emblemàtiques del país i la decisió de clausurar-la es va prendre com a mesura per protegir la muntanya però sobretot per qüestions de seguretat. I és que en els deu anys anteriors al seu desmantellament definitiu s'hi van arribar a acumular un total de 32 rescats, 15 dels quals només en 3 anys. Aquestes xifres convertien la Teresina, juntament amb la via de les Dames i la del Joc de l'Oca, en un dels llocs que acumulaven més accidents.