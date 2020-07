Les perruqueries s'adapten a la nova realitat amb menys clients i molta desinfecció

L'allau de clientela que van rebre les perruqueries les primeres setmanes de la seva reobertura, ara fa un parell de mesos, ja s'ha relaxat. Tot i que actualment l'ocupació ja no està limitada, les distàncies de seguretat i el temps que han de dedicar a la desinfecció no els permeten absorbir el mateix nombre de clients que tenien abans de la pandèmia, però ja no hi ha llargues llistes d'espera. La nova realitat els ha obligat a adaptar els locals amb les separacions adequades i els productes de desinfecció i el material d'un sol ús han suposat un sobrecost per al sector, que ara treballa amb unes agendes molt marcades i amb una clientela que encara ha d'acabar de recuperar la confiança per tornar a la normalitat.

El president del Gremi de Perruqueria del Bages i responsable de Nadeu Perruquers, Ignasi Nadeu, explica que els primers dies de la reobertura «van ser una mica estressants perquè podies tenir molt poca gent a la perruqueria i fins que no marxava una clienta no en podia entrar una altra». Ara, diu, la situació s'ha relaxat i ja poden assumir més clients, però han notat que no van tan sovint a la perruqueria . «Alguna clienta que venia cada setmana ara potser ve cada 15 dies», apunta Nadeu, que ho atribueix a dos factors: «La gent encara està espantada i la situació també ha afectat econòmicament moltes persones».

Tot i que l'ocupació no està limitada, el establiments tampoc poden omplir el 100% de la seva capacitat perquè s'ha de respectar la distància de seguretat. Això ha obligat els locals, sobretot els que són més petits, a prendre mesures addicionals com ara posar mampares de separació als tocadors o als rentacaps o bé reduir-ne el nombre per mantenir la distància. Als establiments més grans n'hi ha hagut prou amb espaiar els elements.

Ara, la cita prèvia és essencial «perquè tens la gent més controlada», però un dels aspectes que més han notat les perruqueries i que més marca el seu dia a dia és el de la desinfecció, que els comporta una gran inversió de temps i de diners. «Hem hagut d'invertir en desinfectants, capes de plàstic, mascaretes i guants que ens suposen un sobrecost», diu Nadeu, a banda del temps que han de dedicar a netejar-ho tot entre servei i servei.

La nova realitat encara és lluny de la normalitat que vivien abans de la covid. «Estem millor que al principi, quan ho vam passar malament perquè vam haver de tancar el negoci un mes i mig i els pagaments hi eren igualment. Tot i que vam tenir molta feina durant un mes, no crec que ho recuperem», diu Nadeu, que confia que no s'hagi de tornar a tancar.

Carme Fusté, de la perruqueria manresana Carme Fusté Perruquers, constata que després d'uns primers dies amb una allau de trucades i donant hores a tres setmanes vista, el mes de juny ha estat fluix de feina, «quan normalment és bo», diu. Considera que encara són lluny de la normalitat que hi havia abans de la pandèmia i assegura que «ara que podríem anar agafant més gent» perquè no hi ha ha tantes limitacions «no en ve tanta perquè o ja ho tenen fet o tenen por i pensen que no tenen cap pressa o necessitat».

En la mateixa línia que Nadeu, Fusté també destaca l'elevat temps que dediquen a la desinfecció i la neteja. «El que abans calculaves que tardaves mitja hora, ara has de comptar tres quarts per donar-te aquest marge i que després et quadrin les hores» perquè dediquen molt temps a «rentar i desinfectar» el local i el material, de manera que «treballes més per fer menys que mai», assegura.

La nova situació ha obligat les perruqueries a calcular mil·limètricament les hores que es donen per evitar que s'acumuli la clientela i per tenir temps per desinfectar. Per tant, hi ha poc lloc per a la improvisació i es fa més necessària que mai la cita prèvia.

«Portem una organització gairebé militar», assegura Joan Daban, responsable de la perruqueria Els 60 de Manresa, que com a aspecte positiu creu que tenir una agenda tan marcada com ara, cosa que ja procuraven fer abans de la pandèmia, els facilita molt la feina. «Anem molt bé perquè tothom compleix molt les hores i a nosaltres ens convé complir-les perquè no parem, ja que t'has de guardar una estona entre client i client per netejar per tot arreu per on han passat i no pots descansar ni un moment entre client i client». Una rutina que assegura que ja tenen molt interioritzada. «Ara ja ho tenim molt apamat i funcionem com robots i la veritat és que, tot i la desgràcia, ara es treballa molt a gust». Abans ateníem més clients que ara «però el servei és diferent».

En el seu cas van començar amb una llista de 130 persones quan només en podien tenir dues a la perruqueria i donaven hores a dues o tres setmanes vista. Ara, dos mesos després, ja comencen a donar hora d'una setmana per l'altra. «Al principi ho havíem de tenir tot molt més estructurat perquè fèiem 10 clients com a màxim al dia. Amb tanta gent que teníem no ens ho atrapàvem, ara no estem al dia però també ens va bé per organitzar-nos d'una setmana per l'altra. Ara ja ningú truca per venir al moment».



«La primera cosa normal»

Tot i la incertesa de la situació, al principi, diu Daban, «vam tenir una sensació molt maca perquè molta gent era la primera cosa normal que feia després del confinament a banda d'anar al súper o a la farmàcia» i estaven molt agraïts. Per aquest motiu, valora molt la bona resposta de la clientela. Creu que ara la gent ja comença a agafar confiança i ha perdut una mica la por inicial. Sobretot al principi va haver de fer molt pedagogia per tranquil·litzar els clients que les mesures de seguretat eren eficaces, però té molt clar que «no podem abaixar la guàrdia» i per aquest motiu incideixen molt en la neteja i la desinfecció. «Busquem que la gent se senti confiada i relaxada», diu, però reconeix que al dar-rere hi ha molta feina i una gran inversió que «ningú et paga i et fas un fart de fregar».

Recorda que l'inici de la reobertura va estar ple d'incerteses i sense unes directrius clares per saber com actuar ni quines mesures aplicar. Al principi, van haver d'improvisar i prendre les mesures sanitàries pel seu compte amb la responsabilitat que això comportava, ja que no disposaven d'uns protocols clars. A mesura que van anar canviant les fases de la desescalada la situació va anar millorant.

Per la seva banda, Maria Rosa Casanova, de la perruqueria Maria Rosa de Balsareny, es va adaptant a la nova situació després d'una represa molt intensa. Creu, però, que «molta gent té por, encara, sobretot la gent gran, i clientes que venien cada setmana ara venen i et diuen que ja et trucaran». Els primers dies de reobertura també van ser molt intensos al seu establiment i «d'una setmana per l'altra ja tenies l'agenda plena». Ara, assegura, «ja no és així i la cosa ha afluixat, però com que tampoc pots tenir una ocupació molt gran vas fent i vas donant hores». També destaca «l'estrès» que suposa estar constantment desinfectant cada cop que marxa el client i la inversió que li suposen els producte de neteja i els materials d'un sol ús. Reconeix que no pot atendre tants clients com abans però valora que hagin pogut reobrir i confia a anar «tornant de mica en mica a la normalitat».



Adaptació dels locals

Les mesures que cal prendre a causa de la covid-19 han obligat els establiments a redefinir els espais. Algunes perruqueries petites han hagut de posar mampares de protecció per poder atendre més d'un client a l'hora, mentre que les que són més àmplies han pogut deixar més espai entre rentacaps i tocadors o eliminar-ne alguns per mantenir les distàncies de seguretat. Daban, per exemple, ha passat de tenir 6 tocadors a disposar-ne de 4 i dels tres rentacaps que té només n'utilitza dos, deixa lliure el del mig, la mateixa estratègia que ha utilitzat Fusté, que, a més, hi ha posat una mampara de separació.

Lluny encara de la normalitat i amb la incertesa de l'evolució de la pandèmia del coronavirus, com la resta de sectors, les perruqueries s'adapten a conviure amb l'anomenada etapa de represa.