Un amor de set dècades més fort que la covid-19

Esteve Lafont esperava nerviós, dissabte, amb un petit ram de roses blanques que li havia aconseguit el personal de la residència de Sant Vicenç de Castellet. Al capdavall, per a ell mateix aquella espera també era una petita sorpresa, tot i que aquelles flors que sostenia amb les seves mans tenien un destinatari clar: l'Agustina Pérez, l'amor de la seva vida amb totes les lletres.

Perquè aquest era un dia de retrobament després d'un petit parèntesi -però que a ells dos se'ls ha fet molt llarg-, enmig de 68 anys de vida en comú, celebrats en ple confinament a la residència. Un retrobament després d'un distanciament de prop d'un mes (tot i que els separaven molt pocs metres) forçat pel coronavirus.

Esteve Lafont i Agustina Pérez tenen tots dos 90 anys: ell els ha complert en ple confinament i ella en farà 91 a l'agost. I acumulen gairebé setanta anys de vida en comú. Després de dècades vivint en un pis al centre del poble, fa un any i mig es van traslladar plegats a la residència d'avis santvicentina, on comparteixen una habitació que s'han decorat i personalitzat al seu gust. «El meu piset, n'hi diu l'àvia», explica la seva néta, Irma De Arcos. De fet, ja els coneixen com «la parelleta» de la residència.

Després de les primeres proves que es van poder practicar al centre residencial santvicentí, el 20 d'abril tots dos van donar positiu de covid-19. En aquesta residència van destinar una de les plantes per aïllar en quarantena els positius, i allà hi van haver de traslladar també a partir d'aquell dia Esteve Lafont i Agustina Pérez. Una circumstància que els va obligar a deixar la seva habitació, però que malgrat tot els va mantenir junts en un altre espai, ja que van donar positiu alhora.

Irma De Arcos explica que la situació els va suposar un cert trasvals, «sobretot per a la iaia, perquè havien de deixar el seu espai més familiar. Però les circumstàncies hi obligaven i el més important és que podien seguir junts».

De fet, explica la néta d'aquest matrimoni nonagenari que quan van estar «una mica més aixafats» va ser en els dies anteriors al positiu, tot i que no es pot determinar si llavors tenien el coronavirus. I que, en canvi, un cop es va determinar que el tenien i van ser traslladats a la planta d'aïllament «no han mostrat pràcticament cap símptoma i se'ls ha vist bé». Ho podien constatar perquè diàriament han pogut mantenir contacte per videoconferència amb tots dos, segons explica Irma de Arcos, ja que, com totes les residències, des de mitjan març es va haver de tancar a les visites per prevenció.

Al llarg dels dies que van estar a la planta d'aïllament se'ls van anar fent les proves pertinents de coronavirus per saber-ne l'evolució. I a mitjan mes de juny va ser quan la parella va tenir un petit daltabaix. No pas per una mala evolució de la covid-19, sinó tot el contrari. El fet és que en un dels testos periòdics Esteve Lafont va sortir negatiu, mentre que la seva esposa seguia donant positiu, tot i que es trobava bé. Aquesta circumstància va fer que l'Esteve fos retornat a l'habitació familiar que comparteixen amb ella des que van entrar a la residència, mentre que l'Agustina havia de romandre a la planta d'aïllament, situada al pis de sobre. Tots dos presentaven bona simptomatologia, però el coronavirus obligava a distanciar-los.

«La separació va ser un cop fort per a tots dos, però sobretot per a la iaia, que es quedava sola a dalt, sense ningú amb qui estar i parlar», explica la néta, que hi afegeix que «ho ha passat malament, no tant pel coronavirus sinó per la incertesa de quan podria tornar a baix i retrobar-se amb el meu avi, ja que no arribava mai aquest dia». El dia, però, finalment va arribar. En una de les proves de la setmana passada l'Agustina va donar negatiu de covid-19, i dissabte la retornaven a la seva a la seva habitació: al seu piset de la residència.

El personal del centre (gestionat per la Fundació Sant Andreu Salut), a qui la parella i la família vol traslladar «tot el nostre agraïment pel bon tracte constant que han rebut», va voler que, tot i que senzill, aquest fos un moment especial. Van preparar un petit ram de roses blanques perquè l'Esteve pogués rebre com calia a la seva estimada Agustina, i tots dos van celebrar el retrobament amb un intens petó d'enamorats. El moment s'ho valia. No només tornaven a ser parella compartint habitació, sinó que plegats, als seus 90 anys, havien derrotat la covid-19.

Ara tornen a estar junts en el seu espai personal de retrats i dibuixos familiars, i fins i tot s'han reincorporat tots dos a les activitats de la residència, com per exemple la gimnàstica.

Al llarg d'aquest confinament han pogut celebrar junts el 90 aniversari de l'Esteve i els 68 anys de casats, tot i que sense el contacte directe amb la família, «però sí amb un pastís i una felicitació virtuals, a través de videotrucada», subratlla la seva neta.

Esteve Lafont i Agustina Pérez són dues cares molt conegudes per a gran part dels santvicentins. Van portar durant molts anys la botiga de la cooperativa, i quan aquesta va tancar ella va regentar amb la seva filla un establiment dedicat a la venda de roba i articles per a infants (L'infant). Esteve Lafont va ser molt actiu a l'esplai d'avis, i en va arribar a presidir la junta. A més, la seva afició per l'escriptura va fer que durant una llarga etapa col·laborés amb la revista local de periodicitat mensual El Breny, sobretot amb la publicació d'entrevistes personals a gent de l'esplai, que retrataven una àmplia generació de santvicentins. També és molt afeccionat al dibuix, que encara practica.