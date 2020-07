Cardona ja disposa de la nova rotonda entre el pavelló i la zona esportiva

Cardona ja té enllestides les obres de la nova rotonda que s'ha construït a l'accés al nucli pel sud, i que ha de permetre, entre altres coses, reordenar el trànsit de vehicles i de vianants a la cruïlla que formen la carretera de la Mina i la carretera del Miracle, entre el pavelló i la nova zona esportiva amb el Camp de Vida Activa.

Es tracta d'una obra ja prevista al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, però que estava pendent d'executar, i que en el seu dia es va dissenyar amb l'objectiu de poder derivar el trànsit de visitants del Parc Cultural de la Muntanya de Sal cap a l'interior del nucli urbà, tenint en compte que fins ara els vehicles que tornaven del Parc Cultural quedaven encarats cap a la sortida de Cardona, i calia fer un gir brusc i perillós per canviar de direcció.

I és que la rotonda està situada en un indret que té una orografia complicada per les condicions topogràfiques de la zona, la qual cosa ha dificultat tant el disseny com la construcció de l'obra, en un espai reduït que ha condicionat els treballs que s'hi han fet. A més, en aquest mateix indret hi va haver unes troballes arqueològiques al subsòl, que han fet encara més lenta i complicada l'execució de l'obra.

Tot plegat també ha repercutit en el cost. L'actuació ha tingut un pressupost global de 510.750 euros (sense IVA), que ha estat finançat en un 96 % per la Diputació de Barcelona. Aquesta mateixa institució és qui ha promogut el projecte, en col·laboració amb l'Ajuntament, que s'ha fet càrrec del 4 % del cost restant, amb un total de 19.909 euros.

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha posat en valor la importància d'aquests treballs, «que afavoreixen la mobilitat i l'accessibilitat» en una zona d'accés molt transitada, tenint en compte que és un nus que comunica el nucli amb la zona esportiva.

Acabada aquesta obra, encara hi ha treballs pendents en espais propers, com ara els que afecten l'àmbit de l'estació transformadora fins a l'aparcament del costat del camp de futbol, on s'adequaran les voreres i se soterrarà la línia elèctrica.

També hi ha projectada la rotonda de la plaça del Portalet, amb la idea de permetre el gir d'autocars i alhora permetre que es pugui posar una parada de busos en aquest mateix nivell. Això facilitarà l'arribada de visitants a la plaça de la Fira i a la plaça del Vall.