El Consell Comarcal del Bages demanarà explicacions a ICL sobre la situació a la mina de Vilafruns

El Consell Comarcal del Bages es reunirà, dilluns, amb ICL per "aclarir la situació" de la mina de Vilafruns, tancada des del segon accident laboral mortal, el 25 de juny. A través d'un comunicat, l'ens apel·la a la necessitat d'una activitat minera "segura". "Cal preservar una activitat estratègica pel territori i fer-ho amb garanties, tant per a la seguretat dels treballadors, com per al desenvolupament i equilibri de la comarca", apunta la presidenta de l'ens, Estefania Torrente. Arran del tancament i segons han denunciat els sindicats, Montajes Rus, empresa subcontractada a la mina, planteja aplicar un ERO que suposarà 66 acomiadaments a Balsareny i Súria, una decisió, afegeixen des del Consell Comarcal, a la que també s'oposen.

A banda de Torrente, en la trobada de dilluns amb ICL també hi participaran els alcaldes de les poblacions mineres i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps.

L'Ajuntament de Sallent també rebutja els acomiadaments



Paral·lelament al posicionament del Consell Comarcal, l'Ajuntament de Sallent també ha anunciat aquest dimecres a través d'un comunicat que "dona suport als treballadors i rebutja els acomiadaments a l'empresa Montajes Rus". El consistori demana que s'estudiïn altres opcions per protegir els llocs de treball i informa que aquest proper dijous s'ha convocat a tots els grups polítics municipals i els respectius comitès d'empresa per tal de poder afrontar la situació de forma coordinada i amb la visió dels representants dels treballadors.

"Ens emplacem a ser presents i part activa al fòrum de la minera, espai de debat de tots els actors implicats per tal d'afrontar el problema i posar-hi solució", diu l'Ajuntament, que reitera "la seva defensa per a una activitat minera segura i sostenible des del punt de vista social, ambiental i econòmic".