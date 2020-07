Diverses agrupacions culturals plantegen alternatives per gaudir de la festa major

Les entitats de cultura popular consultades per aquest diari preparen alternatives per poder gaudir de la festa major dels seus pobles tenint en compte les mesures de seguretat per prevenir el contagi del coronavirus. La majoria pretenen portar als carrers i a les places representacions simbòliques de les danses tradicionals, en el cas que l'evolució de la pandèmia sigui positiva.

Un cas emblemàtic és Cardona, que enguany ha suspès la festa major, però preveu fer alguns actes simbòlics i institucionals. Un d'ells serà el tradicional ball de bastons. Albert Cugero, responsable de la dansa tradicional, explica que, a diferència dels altres anys, només es faran dues ballades a l'interior de l'església, «per tal d'evitar les aglomeracions de l'exterior i controlar la distància entre el públic».

Una altra de les entitats que comencen a planificar els actes de la Festa Major de Manresa és l'Agrupació Cultural del Bages. «L'objectiu és mantenir les sardanes del dijous al vespre a la plaça Porxada, l'actuació de l'Esbart Manresà el divendres al vespre al mateix indret i també les havaneres del dissabte a la tarda al parc de l'Agulla», destaca la vicepresidenta de l'agrupació, Núria Soler.

En el cas dels Geganters de Moià, estan preparant diferents alternatives per celebrar la festa major a mitjan agost. «En lloc d'organitzar cercaviles, la idea és trobar un espai ample on el públic pugui seure per veure ballar els gegants i els capgrossos», explica el president de l'entitat, Leandre Ubasart. Tot i així, s'hauran de tenir en compte una sèrie de mesures per prevenir els possibles contagis. « S'establirà un sol portador per cada gegant i només es permetran els intercanvis en el cas de les unitats familiars», especifica. De fet, l'agrupació de colles geganteres de Catalunya va emetre un comunicat el 18 de juny que recull les recomanacions vinculades al món geganter. Alhora el departament de Cultura ha elaborat catorze plans per al sector cultural per tal de reprendre l'activitat. Un dels plans que queda pendent d'aprovació és el de la cultura popular.