Les farmàcies de Cardona deixen d'oferir el servei nocturn, que feien voluntàriament

Cardona s'ha quedat sense farmàcies de guàrdia en horari nocturn. Els dos establiments farmacèutics que hi ha al poble i que fins ara oferien el servei voluntàriament han deixat de prestar-lo, tot i que continuaran obrint dotze hores diàries tots els dies de l'any (amb les guàrdies corresponents els caps de setmana i festius), de 8 del matí a 8 del vespre, coincidint amb l'horari de funcionament del CAP.

I és que aquest és l'únic servei que han de complir per llei, o sigui, el mateix horari que el que presta l'atenció primària al poble, segons ha explicat l'alcalde, Fer-ran Estruch. Recorda que fins al 2011 el CAP de Cardona feia una atenció continuada i d'urgències les 24 hores, de manera que també hi havia d'haver un servei de farmàcia nocturn. Quan la Generalitat va suprimir aquest servei, les farmàcies de Cardona van mantenir les guàrdies de nit «per pròpia voluntat» fins ara, que han decidit no continuar.

És una decisió «respectable» i sobre la qual «l'Ajuntament no pot fer res», diu l'alcalde, i recorda que «la nostra reivindicació continua sent que Cardona ha de tenir un servei de CAP les 24 hores del dia», de la qual cosa també es derivaria automàticament la d'un servei nocturn de farmàcia.