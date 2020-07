El folklore català tem la pèrdua del suport popular a causa de la pandèmia

Les entitats de cultura popular consultades per aquest diari posen de manifest que l'aturada de la seva activitat a causa de la pandèmia podria provocar la pèrdua de persones pel camí i condicionar la supervivència de la vida associativa dels pobles. Aquest és un dels pitjors escenaris que els promotors del folklore català intenten evitar mitjançant iniciatives virtuals, trobades a l'aire lliure o accions socials que ajudin a mantenir l'esperit participatiu dels integrants en espera de poder reprogramar l'agenda d'actes de cara a la tardor, sempre que l'evolució de la situació sanitària ho permeti.

«Davant d'aquesta pausa, temem que la gent es desanimi. En el nostre cas, les trobades, els assajos, les ballades són clau per mantenir viva l'associació». Qui parla és el president de l'Esbart Dansaire Santvicentí, Israel Cucurella, que apunta que el bon ritme que portava el cos de balladors s'ha aturat davant de la suspensió de totes les actuacions previstes de cara a l'estiu. Cucurella afirma que fins ara l'entitat comptava amb un grup de joves amb empenta, però no pot evitar preguntar-se: «què passarà si amb aquesta pandèmia perdem gent pel camí?» . La mateixa pregunta es fa el responsable de la Colla Gegantera d'Artés, Jordi Toral, el qual confessa que la pandèmia ha debilitat el vincle entre els integrants. «Sempre hem sigut una entitat petita i, tot i així, en els darrers temps la participació era alta», destaca Toral. Però, a causa d'aquesta pausa, molts integrants s'han desanimat. «No desapareixerem però l'entusiasme s'ha perdut. D'alguna forma és com si la flama s'hagués extingit», lamenta.

En alguns casos, les entitats temen que els més petits de la colla es desmotivin i perdin l'interès per formar part de les festes tradicionals. Montserrat Soler, al capdavant de l'Agrupació de Bastoners de Castell-bell i el Vilar, destaca que la falta d'assajos setmanals, d'actuacions al poble i sortides podria provocar el desencís dels més joves. «En un context normal, ens veiem gairebé cada setmana i el vincle s'estreny fins al punt d'arribar a ser una família. Fa molt temps que no voltem pels pobles i, per acabar d'espatllar-ho, ens vam perdre totes les actuacions de Pasqua, l'època en què estem més actius», apunta. Davant d'aquesta situació, no pot evitar plantejar-se: «i si la canalla perd l'interès per anar a les sortides i repicar els bastons?».

Mantenir el pols de les colles

Les entitats lluiten per mantenir viu el sentiment de pertinença dels seus integrants davant d'una programació d'actes pràcticament suspesa. Les fórmules per conservar el pols de les entitats són diverses. Ballar sardanes al saló de casa o assajar els passos d'aquesta dansa a través d'una videotrucada són algunes de les solucions que el grup sardanista manresà Dintre El Bosc va trobar per mantenir el vincle dels integrants amb l'art de la sardana durant el confinament. El president de l'agrupació, Joan Puig, té la sensació que «costarà tornar a arrencar l'activitat, però el teixit associatiu no s'esfilagarsarà tan fàcilment. Més enllà de la sardana, el grup també es manté unit per les excursions i les trobades d'amics i, mentre es pugui, no deixarem de fer-les».

Els de la colla castellera Tirallongues de Manresa també són consicents que la seva força depèn de l'amistat que sorgeix entre els participants a dins i, sobretot, a fora dels castells. La cap de colla, Olga Moyà, considera que per mantenir el gruix social dels Tirallongues «caldrà fer molta cohesió de grup amb trobades, excursions i accions socials, a causa de la falta de castells». Moya explica que, si tot va bé, el 24 de juliol faran una recaptació d'aliments a la Plana de l'Om de Manresa. «L'objectiu és construir vincles i alhora demostrar als manresans que, encara que no puguem aixecar castells, seguim aquí per ajudar la ciutat quan fa falta», manifesta.



La represa cultural, una incògnita

Quan tornaran els castells, els cavallets o els gegants a les places dels pobles? Aquesta és una de les preguntes que es fan la majoria de colles consultades per aquest diari. N'hi ha que ja donen la temporada per perduda, mentre que d'altres tenen l'esperança de reprendre l'activitat a la tardor o inclús a l'estiu, tot depenent de la situació sanitària.

Els Geganters de Moià són una de les moltes colles que viuen en la incertesa. De cara a aquest octubre havien de ser amfitrions del Tercer Concurs Nacional de Balls de Gegants, «però és poc probable que es pugui celebrar i, si finalment es tira endavant, potser quedarà deslluït per les restrictives mesures de protecció», apunta el president de la colla, Leandre Ubasart.

N'hi ha d'altres que són més optimistes, com la vicepresidenta de l'Agrupació Cultural del Bages, Núria Soler, que destaca que ja estan preparant activitats de cara a la Festa Major de Manresa d'aquest any (vegeu desglossat). En el seu cas, agraeix la celebració de la Fira de l'Aixada just abans del confinament. «Una bona part de la feina feta es va poder lluir en aquesta cita, tot i així, d'altres àmbits de l'agrupació han quedat més afectats, com és el cas del pubillatge, ja que l'hereu i la pubilla s'han quedat sense poder assistir als actes culturals», lamenta.

Una bona part de les actuacions de cultura popular se celebren durant la primavera i l'estiu, per tant, el confinament va enganxar les entitats treballant de valent. Aquest serà un any que recordaran sempre per les trobades a través de la pantalla i per la falta de contacte directe. Caldrà veure si les entitats de cultura popular guanyen el pols al coronavirus i retornen a les places.