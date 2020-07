L'Ajuntament del Pont exigeix el retorn del consultori local a l'horari previ a l'estat d'alarma

El Ple de l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort reclama al departament de Salut el retorn «immediat» a la normalitat del servei d'atenció mèdica al municipi, tenint en compte que l'atenció mèdica a través del consultori local es va interrompre amb el seu tancament amb l'inici de l'estat d'alarma, i l'activitat assistencial es va centralitzar al CAP de Sant Vicenç. Per això, en el darrer ple s'ha demanat la reobertura del consultori en el seu horari habitual d'abans de l'estat d'alarma, mitjançant una moció presentada pel govern PSC, i que ha obtingut el suport de C's i GIPVR, i l'abstenció d'ERC.

La moció defensa el retorn a l'horari habitual de l'atenció mèdica tant del Pont com també de Castellgalí, que es troba en la mateixa situació. En el seu dia, això va obrir un front comú dels dos alcaldes, Enric Campàs, del Pont, i Cristòfol Gimeno, de Castellgalí, que van demanar conjuntament per carta al departament la reobertura dels consultoris, a banda d'altres accions. En la carta expressaven la necessitat «urgent» de poder recuperar la normalitat assistencial per tal de no deixar orfes d'assistència els prop de 6.000 veïns que sumen entre totes dues poblacions, posant un especial èmfasi en la població més vulnerable.

La resposta a la carta va arribar uns dies després, en què, segons fonts de l'Ajuntament del Pont, el departament de Salut va informar de la reobertura dels dos consultoris a mitjan juliol (el dimarts 14 al Pont i el dijous 16 a Castellgalí), però només durant un matí a la setmana, mentre que no es preveu una reobertura més àmplia fins a mitjan setembre. La moció aprovada ara per l'Ajuntament, reitera que «un cop suspès l'estat d'alarma i recuperada la nova normalitat, considerem indispensable i urgent retornar al servei que teníem abans de la declaració de l'estat d'alarma, és a dir, reobrir els consultoris locals i oferir la totalitat dels serveis mèdics que s'hi prestaven».