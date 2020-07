Els sardanistes d'Artés viuen un primer aplec

«Volíem ballar sardanes i ens vam atrevir a fer-ho però no de qualsevol manera, sinó amb molta prudència», explica el president dels Amics de la Sardana d'Artés, Josep Forcada. Amb molta precaució, l'entitat es va atrevir a celebrar el 48è Aplec de la Sardana d'Artés que va tenir lloc el 4 de juliol al passeig Diagonal. La celebració va estar marcada per les mesures de prevenció pel risc de contagi. Tot i així, aquestes mesures no van impedir el gaudi d'unes dues-centes persones que ho van aprofitar per tornar a retrobar-se amb la dansa i la música sardanista amb la cobla Mediterrània, la Ciutat de Girona i la Mil·lenària.

«Des de l'Ajuntament ens van indicar les mesures que calia seguir i ho vam fer al peu de la lletra», explica Forcada. D'una banda, els grups sardanistes només podien estar formats per dotze persones i, en el transcurs de la vetllada, no es podien produir intercanvis entre els diferents grups. Dins de cada rotllana, en total una desena, hi havia gel hidroalcohòlic i mocadors per tal que els sardanistes es poguessin desinfectar les mans abans i després de ballar. D'altra banda, els músics també respectaven la distància de seguretat i cada cobla tocava en solitari a dalt de la tarima i la resta esperava el seu torn. Pel que fa al públic, les taules i les cadires estaven separades i n'hi havia algunes de juntes per a les famílies. «La veritat és que ens ho van posar molt fàcil i vam poder tornar a gaudir de la tradició», destaca Forcada.