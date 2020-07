Súria acomiada cinc dies de festa major, marcada pel distanciament

Súria ha posat punt final a cinc dies de festa major, que va començar dijous passat i es va acabar ahir, amb estones de pluja, i que enguany ha estat marcada per les mesures de distància de protecció i l'obligació de portar mascareta, si bé en general hi ha hagut una bona resposta per part del públic. Bona part de les activitats s'han fet en espais grans, com la plaça de Sant Joan o el parc municipal Macary i Viader.

La música i els concerts han estat protagonistes, des de les actuacions de la Jazz Band de les escoles municipals de música de Súria i Navàs o dels músics Guillermo Calliero i Federico Mazanti, divendres, fins als concerts nocturns de La Salseta del Poble Sec i Apache, o de la Banda de Música de Cardona; i també els vermuts musicals amb el públic assegut i amb distància de seguretat.

Tampoc no hi han faltat els espectacles infantils, les tradicionals matines i la galejada de trabucaires, sessions de microteatre, dues sessions nocturnes d'autocinema, tornejos i competicions esportives, i la tradicional caminada popular d'ahir al matí. De cara a la nit, hi havia programat el tradicional castell de focs, disparat des de l'esplanada entre el carrer Tarragona i el barri de Santa Maria, amb l'objectiu d'augmentar la visibilitat des d'una quantitat més gran de domicilis.