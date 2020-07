Govern i oposició negocien el nou cartipàs a Sant Fruitós, que podria rebaixar sous

El nou cartipàs que ha d'aprovar l'Ajuntament de Sant Fruitós després de la moció de censura del juny podria rebaixar les retribucions i assignacions dels regidors. Així ho preveu la proposta que ha formulat el govern tripartit (ERC, PSC i JxSF) en la segona reunió de negociació, que tanmateix no convenç l'oposició. GfP hi veu «la pretensió d'ofegar econòmicament els regidors de l'oposició i el seu grup municipal», i també destaca la «menor dedicació dels membres del nou govern».

El govern proposa rebaixes en les retribucions dels seus membres, i una disminució de les indemnitzacions per assistència i de les assignacions als grups municipals. Segons dades facilitades per GfP, aquest grup diu, entre altres coses, que «no és de rebut que els regidors de govern s'abaixin el sou un 3,5 %, i als de l'oposició se'ls abaixi l'assignació un 20 %», i demana una rebaixa «equitativa i lineal». La decisió es prendrà en un ple encara per convocar.