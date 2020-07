L'Ajuntament de Sant Joan instal·la dues minideixalleries

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha instal·lat dues minideixalleries al municipi. Es tracta de dues instal.lacions destinades a residus de petit format, que en aquesta cas estaran ubicades al Carrer Major i al Sector Llobet.

L'objectiu és promoure el reciclatge de petits residus que no disposen d'un contenidor específic a l'espai públic. En concret, les minideixalleries serviran per llançar-hi piles, CD, cartutxos de tinta d'impressora, bombetes convencionals i LED, Bateries d'electrònica i residus electrònics (per exemple, telèfons mòbils o carregadors).

Des de l'Ajuntament s'apel.la a l'ús d'aquestes dues minideixalleries per a una millor gestió dels residus.