Totes les capitals de comarca de Barcelona hauran de tenir una Zona de Baixes Emissions

Un bus circulant per la Muralla del Carme, a Manresa | Oscar Bayona

El pla director de mobilitat del sistema integrat de mobilitat metropolitana de Barcelona (SIMMB) 2020-2025 inclou la Zona de Baixes Emissions (ZBE) per a les capitals de comarca i per a les ciutats amb més de 50.000 habitants. Així ho ha explicat aquest dimecres el director general de l'ATM, Pere Torres, que ha afegit que l'aplicació de les mesures seria al centre dels municipis amb l'objectiu de disminuir la contaminació generada per la mobilitat.

Per la seva banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha explicat que el pla preveu que el nombre total de desplaçaments s'incrementi un 6% el 2025, amb una reducció del vehicle privat i un augment de la micromobilitat i transport públic.

El pla, elaborat per l'Autoritat del Transport Metropolità i que el Govern va aprovar aquest dimarts, abasta 12 comarques on resideix el 75% de la població de Catalunya. En aquesta ocasió, el document inclou l'Anoia, el Berguedà, el Bages, el Moianès i Osona, que se sumaran a l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Maresme que ja compten amb unes directrius comunes en mobilitat.